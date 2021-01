Bidenék szerint nem a klímapolitika miatt veszítik el a bányászok a munkájukat

Szerdán több elnöki rendeletet is kiadott a frissen hivatalba lépett Joe Biden a klímaváltozás elleni védekezés jegyében. Ezek között szerepel például a fosszilis energiahordozók számára nyújtott támogatások visszavágása, valamint a moratórium bevezetése a kőolaj- és földgáz-kitermelésre az újabb szövetségi területeken.

Egy szerdai, a Fehér Házban megtartott sajtótájékoztatón Joe Biden frissen kinevezett klímaügyi speciális megbízottja, a korábbi külügyminiszter, John Kerry újságírói kérdésre, miszerint sokak megélhetése kerülhet veszélybe a mostani intézkedések miatt, úgy felelt: az ipar és az energiaszektor dolgozói a Trump-féle gazdaságpolitika hamis narratívájának áldozatai. „Azzal etették őket, hogy a klímaváltozás kezelése az ő kárukra történik” – mondta Kerry. „Ez nem így van. Ami velük történik, az azért van, mert már más piaci erők is jelen vannak.”

John Kerry is asked what his message would be to oil and gas workers who "see an end to their livelihoods":

"What President Biden wants to do is make sure that those folks have better choices... That they can be the people to go to work to make the solar panels." pic.twitter.com/i9TYXlD9Jg

— Daily Caller (@DailyCaller) January 27, 2021