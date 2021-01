Nyugalomra int a gyermekreumatológusok egyesülete

Megosztás Tweet



A gyerekeknél a koronavírus-fertőzést követő sokszervi gyulladás (PIMS) ritkán fordul elő, de sikeresen kezelhető – áll a gyermekreumatológusok közleményében. A koronavírus-járvány kitörése óta országosan 120 gyermeket érintett ez a betegség. A szakértők nyugalomra intenek és hangsúlyozzák, hogy bár a PMIS heves tünetekkel indul, az eddig adatok alapján hosszú távon jóindulatúan viselkedik és a betegség kezelhető.

„A sokszervi gyulladás hátterében meghúzódó immunológiai folyamatok és a tünetegyüttes nem ismeretlenek a gyermekreumatológusok számára. Az újdonság az, hogy bebizonyosodott: a koronavírus is képes ezeket a reakciókat a szervezetben beindítani. A súlyos, bizonyos esetekben intenzív osztályos ellátást is igénylő autoimmun betegségeket eddig is sikerrel gyógyítottunk. A gyermekreumatológusok több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, ismerik a hatékony kezeléseket. A szükséges gyógyszerek, beleértve a biológiai terápiákat, rendelkezésre állnak” – mondta Constantin Tamás, a Magyar Reumatológusok Egyesülete gyermekreumatológia szekciójának elnöke.

Az elmúlt hetekben számos hírt jelent meg a médiában arról, olyan koronavíruson átesett gyerekekről, akiknek nem voltak tüneteik a betegség idején, pár héttel később kórházba kerültek különböző gyulladásos tünetekkel.

A megfelelő és időben megkezdett terápia mellett a tünetetek többnyire gyorsan javulnak. Vannak gyerekek, akik állapotát csak az intenzív osztályon tudjuk stabilizálni – mondta a szakember.

Valamennyi egyetemi gyermekgyógyászati klinikán elérhető modern szemléletű reumatológiai ellátás – nyugtatott meg mindenkit Constantin Tamás.

Egy nagyon ritka betegségről van szó, eddig 120 gyereket kezeltek kórházban, vagyis a gyermekkorú népesség alig 0,006 ezreléke.

A koronavírus-fertőzés következtében fellépő sokszervi gyulladás nem okoz krónikus, hosszan tartó betegséget és a szakembereknek nincs tudomása súlyos szövődményekről.