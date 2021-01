Kötelességünk emlékezni a nácizmus borzalmaira az Európai Parlament elnöke szerint

David Sassoli hangsúlyozta: az Európai Unió a nyitottság, a nemzetek közötti együttműködés és a sorsközösség jegyében jött létre. Nagyszerű elképzelésből, nemes eszményből született, egy olyan hatalmas tragédiából merítve erőt, mint amelyet a nácik uralma és a második világháború okozott.

„A koronavírus-járvány okozta válság rávilágított arra, hogy még jobban együtt kell működnünk, hogy megvédjük azt, amit az előző generációk megtapasztaltak: a békét, a jólétet, a gazdasági növekedést, a jogérvényesülést” – mondta.

Sassoli felhívta a figyelmet, hogy a holokauszt-emléknap, nem pusztán évforduló, hanem mindenekelőtt felszólítás a demokratikus elkötelezettség és értékek megerősítése, védelme mellett.

As Primo Levi wrote, "if understanding is impossible, knowing is necessary".

Remembering is our duty and responsibility. So that what has happened cannot happen again. #WeRemember#HolocaustRemembranceDay https://t.co/eRTNLaPgQp pic.twitter.com/iJUq9RkmTE

— David Sassoli (@EP_President) January 27, 2021