Káosz, fosztogatás, pusztítás – ezt hagyta maga után a holland miniszterelnök

A holland kormány hosszas tétovázás után döntött arról a múlt héten, hogy – a második világháború óta először – kijárási tilalmat vezet be este fél kilenc és reggel fél öt között, hogy lassítsa a járvány terjedését. A parlament csütörtökön jóváhagyta a döntést. A rendelkezés megsértői 95 eurós büntetésre számíthatnak.

ahol tüntető csoportok gyűltek össze annak ellenére, hogy minden fajta csoportos gyülekezést betiltottak a hatóságok.

A rendőrség vízágyúkat, lovas rohamosztagot, rendőrkutyákat és könnygázt is bevetett a tiltakozók ellen. A holland televízió csatornák arról számoltak be, hogy

Más városokban is, este 9 óra körül a kijárási tilalom kezdetekor zavargók támadtak a rendőrökre, és kővel dobálták a kórházakat. Több fiatalt huliganizmus vádjával előállítottak a hatóságok.

Szombaton, a kijárási tilalom első estéjén

míg a dél-hollandiai Steinben is összetűzésbe torkollott egy százfős illegális rendezvény feloszlatása.

Vasárnap még több városban történt rendbontás. Eindhoven igazi csatatérré változott, miután a fiatalok

A kelet-hollandiai Enschedében kerékpárokat rongáltak meg a randalírozók és petárdákat robbantgattak. A zavargások után országszerte csaknem 200 fiatalt állítottak elő a hatóságok huliganizmus vádjával.

Rotterdamban az egyik legrosszabb a helyzet – olvasható a BBC oldalán. Több mint 150 zavargót tartóztattak le. A rendőrségnek könnygázt, vízágyukat és figyelmeztető lövést kellett használnia a tüntetőkkel szemben. Ahmed Aboutaleb polgármester sürgősségi rendeletet írt alá, amely szélesebb körű letartóztatási jogkört adott a rendőrségnek.

A fővárosban is rohamrendőrök csaptak össze a tüntetőkkel. A rendőrség jelentése szerint az összecsapásban több tiszt megsérült.

Amszterdamban Femke Halsema főpolgármester

Emellett pedig arra kérte a szülőket, hogy próbálják meg otthon tartani a dühöngő fiatalokat.

Az ország déli részén található Den Boshban bevándorlókból álló csoportok betörték az ablakokat, kifosztottak egy élelmiszerboltot és több autót is felborítottak.

JUST IN - Violent anti-lockdown protests in several cities in the Netherlands, protesters set fire to a police motorcycle in The Hague.pic.twitter.com/28dDd4l3oq

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 24, 2021