Külföldre vagy vidékre menekül a francia középosztály

Egyre több iskolázott, középosztálybeli francia költözik külföldre vagy vidékre a migránsok jelentette veszélyek miatt. „Biztonságról szó sincs, még a rendőrök esetében sem” – jelentette ki Laurent Obertone francia oknyomozó újságíró a Kossuth Rádiónak adott interjúban.



Rendőrök is ellenőrzik az utcákat a járvány miatt elrendelt kijárási tilalom alatt. „Látszólag ellenőrzésük alatt tartják a közterületeket, ez azonban nem teljesen van így” – mutat rá egy oknyomozó újságíró.

Felfegyverkezve járnak a migránsok lakta negyedekben

Laurent Obertone álnéven írott könyvében szó szerint Franciaország végnapjairól írt. Elmondása szerint ugyanis a migránsok lakta negyedekben drogelosztók alakultak ki, az emberek pedig felfegyverkezve járnak. „Biztonságról szó sincs, még a rendőrök esetében sem” – hangsúlyozta Obertone a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

„A rendőrök nem mernek bemenni ezekbe a kerületekbe, vagy csak reggel 6 órától. Ha este mennének, akkor lövések és aknavetők fogadnák őket,

és ha előállítják a támadókat, a bíróság nem tesz semmit az ügyükben, mert azt mondják, provokálták őket a rendőrök.

A rendőrök nem merik megvédeni magukat, a bűnelkövetők, ha rács mögé kerülnek, hamar szabadulnak, és újra kezdődik minden elölről. A kialakult viszonyok, valamint a biztonság hiánya miatt tömegével hagyják el az országot az iskolázott, középosztálybeli állampolgárok” – emelte ki Obertone.

„Aki pedig marad az országban, az inkább a falvakba, kisvárosokba menekül a nagyvárosi élet, a szegénység és a munkanélküliség elől” – tette hozzá.

„Ironikusnak tekinthető, hogy ezen a szilveszteren a kijárási tilalmak miatt és korlátozások miatt, több progresszív megmondóember is sikernek értékelte, hogy ezúttal csak százszámra és nem tízezerszámra égtek az autók Párizs külvárosban, mint ahogy minden egyes alkalommal, amikor valamilyen ünnepre kerül sor, vagy valamilyen esemény történik politikailag, mintegy népszokássá vált az autók felgyújtása, a különböző tulajdonok megrongálása, a kirakatok betörése. Sajnos normává vált az is, vagy teljesen a hétköznapok részévé vált, hogy zsidó származású, zsidó identitású embereket rendszeresen inzultálnak, szóban és tettlegesen is az utcán” – hangsúlyozta Szabó Dávid külpolitikai elemző.

Évek óta jellemzőek a terrorcselekmények Franciaországban

Franciaországban folyamatos a keresztény-zsidó kultúra elleni támadás. Tavaly októberben például a nizzai Notre-Dame-templomban támadt keresztény hívekre egy dzsihadista merénylő. Három embert ölt meg, egyiküket le is fejezte. 2016-ban pedig egy misét celebráló papnak vágta el a torkát két dzsihadista. Ezeken kívül is számtalan támadást hajtottak végre az országban iszlamisták.

„Érdemes felidéznünk, hogy Franciaországban most már évek óta jellemzőek a különböző terrorcselekmények, késeléses, fegyveres vagy robbantásos támadások. Külön érdemes itt kiemelni, hogy a francia lakosságban azok, akik zsidó származásúak, nagyobb arányban hagyták el az országot, pont azért, mert ellenük irányult számos vallási indíttatású terrorcselekmény” – közölte Palóc André, a Századvég vezető elemzője.

„Franciaországban az is problémát okoz, hogy az állam vallásellenes ideológiát folytat” – mutatott rá az elemző.

Ennek pedig az lett a következménye, hogy az állam nincs jelen azokon a területeken, ahol meghatározzák, hogy például milyen erkölcsi normák szükségesek a mindennapokban. „Ez az állami magatartás tetten érhető a leégett Notre-Dame-székesegyház újjáépítése kapcsán is” – hangsúlyozta Szabó Dávid.

„Sokan azt mondták, hogy ez lehetne egyfajta béke vallásai temploma, lehetne akár egy vallásközi dialógusnak a temploma. Nem muszáj erőltetni a keresztény jelképeknek, főleg nem a régi

kereszténységnek a felújítását. Na, azt gondolom, hogy ezek olyan tünetek, amelyek mind abba az irányba mutatnak, hogy a Franciaországból tapasztalt elvándorlás és az, hogy az emberek besokallnak, főleg a jobb módú középosztály, amelyik igenis ragaszkodna az életmódjához, amelyet meg akar védeni, az állam nem védi meg ő életmódjukat” – közölte Szabó Dávis külpolitikai elemző.

A nyugat-európai nyugdíjasok nyugalmat szeretnének

Az illegális migráció azonban nem csak Franciaországban okozott óriási változásokat.

„Ez tulajdonképpen egy nyugat-európai jelenség, hiszen láthatjuk azt, Magyarországra is nagyon sokan költöznek Hollandiából, Németországból, elsősorban olyan nyugdíjasok, akik a nyugdíjas éveiket szeretnék nyugalomban tölteni, hiszen ezekben a nyugat-európai tagállamokban, különösen a 2015-ös migrációs válság óta nagyon sok terrortámadás történik, utcai erőszak, sokszor félelemben élnek az emberek” – közölte Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője.

Szakértők rámutattak, hogy miközben zajlik egy társadalmi átalakulás Franciaországban, aközben megpróbálják elhallgattatni azokat, akik rámutatnak a valós problémákra, mint például Laurent Obertone.

A címlapfotó illusztráció.