A briteknél sem lesz enyhítés, amíg nincs elegendő beoltott

Megosztás Tweet



Nagy-Britanniában megállt a koronavírus-fertőződések számának emelkedése, és sok országrészben már csökken az újonnan bekövetkező fertőzések száma, de még nincs itt az ideje a járvány megfékezését célzó korlátozások feloldásának - mondta vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.

Hancock a BBC televízió vasárnapi politikai-közéleti magazinműsorában elmondta azt is, hogy a nyolcvan éven felüli korosztály tagjainak és az idősotthonok lakóinak háromnegyede már megkapta a koronavírus elleni oltást.

Az egészségügyi minisztérium friss adatai szerint országosan közelít a hatmillióhoz azoknak a száma, akik már megkapták a vakcina első dózisát. Matt Hancock a vasárnapi BBC-műsorban elmondta:

az nagy biztonsággal kimondható, hogy az oltás véd a súlyos betegség kialakulásától és a betegség szövődményei okozta halálozástól,

az viszont még nem tudható egyértelműen, hogy mennyire akadályozza a vírus terjesztését a beoltottak által. Ezért elengedhetetlen, hogy egyelőre azok is tartsák magukat a korlátozásokhoz, akik már megkapták a vakcinát - mondta az egészségügyi miniszter.

Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében szintén hangsúlyozta: egyelőre nem ismeretes, hogy az oltás beadása miként hat a vírus további terjedésére. Van-Tam professzor szerint ezért nem lehet kizárni, hogy azok is tovább adhatják egy ideig a vírust, akik az oltás mindkét dózisát megkapták, tehát fontos, hogy a beoltottak is még tartsák magukat az előírásokhoz. A tisztifőorvos-helyettes szerint biztos, hogy

az oltási kampány eredményeként az élet visszatér a korábbi rendes kerékvágásba, de előbb meg kell törni a koronavírus terjedési láncolatát.

Matt Hancock egészségügyi miniszter a vasárnapi BBC-műsorban elmondta: Nagy-Britanniában 77 esetben azonosították a koronavírus Dél-Afrikában feltűnt variánsát. Hangsúlyozta ugyanakkor: mindegyik eset olyanokhoz kötődik, akik korábban Dél-Afrikában jártak, a brit hatóságok nem észlelték, hogy a vírusváltozat a helyi közösségeken belül terjedne. Ugyanez igaz a brazíliai variánsra, amelyet Nagy-Britanniában kilenc fertőzött koronavírus-szűrési leletében mutattak ki.

A brit hatóságok mindkét országból megtiltották a beutazást, és a hét elejétől átmenetileg minden országból megszüntették a karanténkötelezettség nélküli beutazás lehetőségét.

Ezzel egy időben érvénybe lépett az a rendelkezés is, amelynek értelmében mindenhonnan csak 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.

Boris Johnson miniszterelnök a héten nem zárta ki, hogy a brit hatóságok további határátlépési szigorításokat vezetnek be az új koronavírus-variánsok behurcolásának megakadályozására.