Mostantól törvény adta joga kukorékolni a kakasnak

Törvény védi a vidéki élet zajait és szagait Franciaországban. Mostantól mindenki köteles elviselni, ha hápog a szomszédban a kacsa, vagy érződik a tehéntrágya szaga. Az elmúlt években egyre több per indult túl hangos állatok, de még a templomharangok miatt is. Bíróság előtt kellett megvédeni egy kakast is, hogy szabadon kukorékolhasson.