Méltatlan helyzetbe kerültek Biden miatt az őt védő katonák

A beiktatási ünnepséget 1937 óta mindig január 20-án tartották és idén sem volt ez másképp, azonban ez a ceremónia jelentősen különbözött a korábbiaktól. A járványhelyzet és az esetleges tüntetések miatt ugyanis az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb mértékben biztosított – sokak szerint túlbiztosított – elnöki beiktatása zajlott le szerdán.

A kiemelt óvintézkedéseket egyebek között Capitolium épületének január 6-i megostromlása indokolta, illetve, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint fennállt a lehetősége annak, hogy erőszakos tüntetések lesznek Washingtonban és a többi szövetségi állam fővárosaiban.

Csütörtökön kiköltöztették őket a Capitoliumból és parkolóházakba terelték őket – áll a BBC beszámolójában.

Az eset nagy felháborodást váltott ki, több kongresszusi tag is felajánlotta saját irodáját, hogy a katonák ott pihenhessenek.

This is unconscionable & unsafe. Whoever’s decision this was to house our National Guardsmen & women in underground parking lots must be held accountable. pic.twitter.com/mBwpoog6YC

Our troops deserve the utmost honor & respect for securing the Capitol & defending democracy this week.

A parkolóházakba való kiköltöztetés azonban nemcsak méltatlan a Nemzeti Gárda tagjai számára, de komoly járvány- és egészségügyi kockázatot is jelent.

Yeah this is not okay.

My office is free this week to any service members who’d like to use it for a break or take nap on the couch. We’ll stock up on snacks for you all too.

(We’re in the middle of moving offices and it’s a bit messy so don’t judge, but make yourself at home!) https://t.co/JyEvC4kg6o

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 22, 2021