Trump ezt írta búcsúlevelében Bidennek

Joe Biden amerikai elnök nem szeretné megosztani a részleteit annak a levélnek, amit Donald Trump – az utóbbi évtizedekben kialakult hagyományok szellemében – utódjának hagyott hátra. A CNN viszomnt annyit megtudott a „titokzatos” levélről, hogy a távozó elnök által hátrahagyott üzenet, ahogy Biden fogalmazott, „igen nagyvonalú”.

Az első hivatali napját töltő elnököt azután kérdezte az amerikai hírtelevízió a szokásos módon hátrahagyott level tartalmáról, hogy Biden az Ovális Iroda hires íróasztalánál, az amerikai elnökök által használt Resolute Desken aláírta elsőként kiadott, napi utasításait. Biden az érdeklődésre úgy válaszolt, hogy Trump iránti tiszteletből nem fedi fel a level tartalmát. A level ugyanis magánjellegű volt, fogalmazott, s a míg Trumppal erről nem beszél, nem szeretné ismertetni annak részleteit.

Trump egyik rangidős tanácsadója a CNN-nek annyit elárult a dokumentumról, hogy abban Trump többek között elmondja, imádkozni fog az ország sikeréért és azért, hogy az új adminisztráció az ország oltalmazásán munkálkodjon.

Az Egyesült Államokban komoly hagyománya van már annak, hogy a távozó elnök levelet hagy hátra utódjának. E dokumentumok hangvétele lehet akár szellemes is, mint Ronald Reagan tömör üzenete volt George W. Bush számára, ám általában köszönetnyilvánításokat, jókívánságokat, magvas gondolatokat tartalmaz.

Trumpot például, mint arról meg is emlékezett, meghatotta az a levél, amit első hivatali napján Barack Obamától kapott.

Elmondta: a tartalmas levélen látszott, hogy lekiismeretesen készítette el elődje, és emellett “gondoskodó hangvételű” is volt. Mike Pence volt alelnök is levelet is hagyott hátra Kamala Harris alelnöknek. A CNN hozzáteszi: Pence részt vett Biden beiktatásán.

A címlapfotó illusztráció.