Biztonsági kockázatot jelenthet Biden szobabiciklije

Biden a karantén alatt kapott rá a Pelotonra, de módosítani kell a modelljét, ha a Fehér Házban is használni akarja majd.

A frissen beiktatott elnök, Joe Biden egyik kedvenc elfoglaltsága a közösségi funkciókkal bővített szobabiciklizés, amitől a Fehér Házban sem válna meg szívesen – derült ki a New York Times cikkéből.

A Peloton márkájú szobabicikli jóval több, mint egyszerű sporteszköz: a ráerősített tablettel kommunikálhat az ember saját edzőtársaival és külön órákat is vehet a saját edzésterve szerint.

Ráadásul az ára sem mindennapos: egy modell kétezer-ötszáz dollárért, vagyis nagyjából 740 ezer forintért vásárolható meg. De a streamelt extra szolgáltatásokért további havi 70 dollárt is elérhetnek.

Mivel a Peloton integrált kamerával és mikrofonnal is rendelkezik, ezért lehetőséget ad arra, hogy távolról meghackeljék és behallgassanak akár a Fehér Házba is idegen titkosszolgálatok.

Az amerikai nemzetbiztonság vezetőinek most főhet a feje, hogyan oldják meg a Fehér Ház elnöki lakosztályába beköltöző Biden-család szobabicikli-problémáját.

A demokrata elnök akkor kapott rá a szobabiciklizésre, amikor a koronavírus-járvány miatt otthonában ragadt. A New York Times forrásai szerint feleségével, Jill Bidennel rendszeresen vitatkoznak arról, reggelente ki üljön a nyeregbe néhány kilométert tekeréshez.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke és felesége, Jiill Biden a Fehér Ház előtt 2021. január 20-án. Fotó: EPA/Alex Brandon

A New York Times emlékeztetett: nem Biden az első, aki valamilyen kiberbiztonsági kockázatot magában rejtő eszközt használna a Fehér Házban. Trump elnök az iPhone-ján keresztül hívta korábbi barátait, Obama pedig a saját BlackBerry-jét használta hivatali ideje alatt sőt, később iPadet is forgatott.

„Az elnöki biztonságnak mindig az elnök szükségletei és vágyai illetve minden egyes dolog relatív biztonsági kockázata között kell kiegyensúlyozni” – fogalmazott Garrett Graff, az Aspen Intézet kiberbiztonsági kezdeményezésének igazgatója.

A fenyegetés valóságos, de feltehetően elegendő gondolkodással és felkészüléssel kezelhető a kockázat.

Amikor Obama elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a saját iPadjét használja, azzal egy új trendet indított el. „Hirtelen, ahogy bementem egy megbeszélésre a Roosevelt Terembe, az emberek az iPadjeiken jegyzeteltek” – emlékezett vissza Jamie Smith, aki Obama helyettes sajtószóvivője és a nemzeti hírszerzés igazgatójának kommunikációját vezette. „Lassan, de biztosan megkapták az engedélyt.”

A Peloton már a járvány előtt népszerű volt, de a karanténnal valóságos fogalommá vált egy bizonyos társadalmi körben. Létezik külön Peloton üzenőfal a neten és a cég trénerei hatalmas követőbázissal rendelkeznek a közösségi médiában.

A New York Times megjegyzi: a Peloton nem igazán kompatibilis Biden politikai imidzsével, az egyszerű scrantoni fickóéval.

A céget korábban többen támadták a járvány előtt azért, mert egy hirdetésében egy fiatal, már amúgy is vékony nő amiatt pánikolt, mert arra gondolt, hogy azért kapott a férjétől karácsonyra kapott Pelotont, mert nem felelt meg a teste a férje elvárásainak.

De sokak szerint a Peloton nem túl sokszínű márka, túl sok figyelmet fordít a fehérekre. Az NBC News májusban a színes bőrű David Kaufman véleményét közölte, aki szerint a Peolotonnak „faji újragondolásra” lenne szüksége, hozzátéve, hogy „a leginkább szegregáltabbnak azokban az órákban érzi magát”, amiket a Pelotonján tölt.

A New York Timesnak nyilatkozó szakértő szerint úgy lehet „Fehér Ház-baráttá” tenni a Pelotont, ha a kameráját és mikrofonját eltávolítják és az elnök egy semleges felhasználónéven teker tovább, amit havonta megváltoztat.

Ha ő az a fajta figura, aki úgy teker, hogy közben beszélget emberekkel, az problémás lehet

– mondta Richard H. Ledgett Jr., a Nemzeti Biztonsági Ügynökség korábbi igazgatóhelyettese, aki maga is Peloton-használó.

Az elnökség stresszes foglalkozás, és az elmúlt években a legtöbb elnöknek megvolt a maga edzési rutinja: Bill Clinton kocogott, George W. Bush futott, amíg a térde tönkre nem ment, aztán a mountain bike-ra nyergelt át. Barack Obama kosárlabdázott, Donald Trump pedig rendszeresen látogatta a golfpályákat az aktív kikapcsolódás jegyében.

Politikai szempontból jó üzenete lehet annak, hogy a most 78 éves Biden, aki az eddigi legöregebb elnök, aki megkezdte ciklusát a Pelotont használja, még akkor is, ha a munkásosztály-beli Joe képével nehezen összeegyeztethető – vélekedik a New York Times.