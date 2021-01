Az európai kultúra része, hogy az üldözött keresztényekkel kiemelten foglalkozunk

Megosztás Tweet



A világ 73 országában, összesen 340 millió keresztényt üldöznek a hitéért – ez derült ki az Open Doors keresztény emberi jogi szervezet 2020-as jelentéséből, melyet január 15-én mutattak be az olasz képviselőházban.

„Egész Európában több helyen bemutatják ezt a tanulmányt. Örömmel mondhatom, hogy képviselőtársaimmal megszerveztük, és itt is lesz bemutató, Brüsszelben. Ami nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben legyen, hiszen olyan embereknek mutatjuk be, akik tehetnek valamit, és tenni is kell” – mondta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője, a vallásközi párbeszéd munkacsoport társelnöke, illetve a Hungary Helps jószolgálati nagykövete a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az üldözött keresztények száma több mint 40 százalékkal nőtt

– tudhatjuk meg az Open Doors tanulmányából.

A Közel-Keleten és Afrika egyre növekvő részén az iszlám szélsőségesség jelentkezik, és ez egy veszélyes és nehezen kontrollálható helyzet. Komoly eltérés van, ha egy ország vezetői nem tudják megvédeni a keresztényeket, vagy ők is aktívan üldözik.

Ilyen a helyzet például Egyiptomban, Indiában vagy Irakban, ahol az állam nem akarja üldözni, de tulajdonképpen nem tudja a keresztények biztonságát garantálni. Észak-Koreában, Afganisztánban vagy Líbiában állami vezetéssel történik az üldözés – mondta Hölvényi György, és hangsúlyozta: „Van egy olyanfajta kommunista üldözés, ami tulajdonképpen most sem tűnt el a világból, erre jó példa, és legszélsőségesebb példa Észak-Korea”.

A világon a legnagyobb létszámú kisebbség a kereszténység, ezért nagyon fontos a mellettük való kiállás.

„Ezért van nekünk, európaiaknak különös felelősségünk…, az európai kultúra része kell legyen, hogy az üldözött keresztényekkel kiemelten foglalkozunk”

– húzta alá a KDNP európai parlamenti képviselője.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

