A lehető legkisebb többsége van a demokratáknak a szenátusban

Január 20-án nemcsak Joe Biden elnök és alelnöke, Kamala Harris foglalhatta el hivatalát, hanem három új demokrata szenátor is. Jon Ossoff és Raphael Warnock a georgiai pótválasztáson győzték le az addigi republikánus szenátorokat, míg Alex Padilla Kaliforniából Kamala Harris helyét foglalta el a törvényhozás felső házában.

Ossoff a szenátusba kerülésével kapcsolatban azt mondta riportereknek szerdán: „Georgia egy fiatal zsidó férfit és egy fekete lelkipásztort küldött az Egyesült Államok szenátusába, hogy képviselje államunkat. Ez jele államunk generációs és korszakos változásának.”

Velük kialakult a száz főből álló szenátusban a szűk, demokrata többség.

A lehető legszűkebb többség alapot ad ugyanakkor arra, hogy a szenátus vezetését, így annak napirendjét és a bizottsági helyek elosztását is a demokraták határozzák meg. A többségi vezetést így már tegnap átvette hivatalosan New York szenátora, Chuck Schumer.

As the son of an exterminator and a homemaker and a descendant of Holocaust victims, I'm thinking about my family and how remarkable it is that a kid from Brooklyn could grow up to lead the U.S. Senate

I intend to honor that trust placed in me with all of my energy and with joy pic.twitter.com/VwCXZcdi54

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 21, 2021