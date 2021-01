Tizenkét gárdatag nem ment át az átvilágításon

A Nemzeti Gárda tizenkét Washingtonba rendelt tagját vonták vissza a szolgálatból biztonsági aggályok miatt, közölte a Nemzeti Gárdát felügyelő szövetségi iroda. A Washington Post védelmi erőkhöz közel álló forrásai szerint legalább két gárdistát kormányellenes csoportokkal való szimpátia miatt kellett felfüggeszteni. Másik tíz gárdistát egyéb okok miatt, de erről nem kívántak nyilatkozni a lap forrásai.

A Pentagon szóvivője, Jonathan Rath Hoffman azt mondta: az átvilágítási folyamat korábban minden megkérdőjelezhető magatartásra kiterjedt, de a szélsőségességre nem.

Hozzátette: óvatosságból proaktív módon távolítanak el embereket. Hoffman kiemelte: folytatják az átvilágításokat, de arról csak később döntenek, hogy ezeket a vizsgálatokat a Nemzeti Gárda parancsnoki láncolatába tartozók, vagy mások végzik el.

As confirmed by both GEN. Daniel Hokanson, @ChiefNGB, and Mr Jonathan Hoffman, Assistant Secretary of Defense for Public Affairs, 12 National Guard members have been removed from the inaugural support mission out of an abundance of caution. (1/4)

— NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) January 19, 2021