A Pfizer mellett a kínai és az orosz vakcinával is oltanak Szerbiában

Szerbiában elkezdődött a lakosság tömeges oltása. Már most is három vakcina közül választhatnak az emberek – a szerb kormány ugyanis nem EU-tagként nagyon ügyesen mozgott a vakcina-világpiacon. A Pfizer, a Szputnyik és az egyik kínai oltóanyag már elérhető Szerbiában, és a tervek szerint hamarosan az AstraZeneca vakcinája is engedélyt kap. Azt mondják, ahogy telnek a napok, egyre nagyobb az érdeklődés – hangzott el az M1 Híradójában.