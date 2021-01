Még mindig nem tudni, irányították-e a Capitolium ostromát

Megosztás Tweet



Egy tanúvallomás szerint egy ostromló ellopta a demokrata házelnök, Nancy Pelosi egyik laptopját, hogy átadja az orosz hírszerzésnek, az FBI vizsgálódik. Washingtoni ügyészek közben arra keresik a választ, hogy volt-e valamilyen paracsnokság, ami koordinálta a Capitolium ostromát.

Az FBI vizsgálja, hogy egy nő, aki a Capitolium január 6-i ostromában részt vett, ellopott-e a demokrata házelnök, Nancy Pelosi irodájából egy laptopot vagy merevlemezt azzal a szándékkal, hogy oroszoknak adja el – adta hírül a Politico.com.

Az FBI egyik különleges ügynökének eskü alatt tett vallomása szerint az FBI nyilvános vonalára érkezett bejelentés Riley June Williams pennsylvaniai lakos ellen, akit egykori barátja ismert fel egy, az ostromról készült, az Egyesült Államokban a YouTube-on is elérhető videó alapján. Az apjával a fővárosba utazó Williamst nemcsak a Capitoliumon kívül, hanem Nancy Pelosi irodájához közel történt események során is levideózták.

A bejelentést tévő tanú, aki a vallomás szerint romantikus kapcsolatban állt korábban a felvételeken azonosított Williamsszel, azt vallotta, hogy a barátai mutattak neki egy másik videót is, amin Williams látható, amint magával visz Pelosi irodájából egy laptopot vagy egy merevlemezt.

A tanú szerint Williams szándéka az volt, hogy eljuttassa a számítógépet az orosz hírszerzésnek, az SVR-nek.

A demokrata házelnök irodájából egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban hiányzik valamilyen eszköz.

A Capitolium január 6-i ostroma (Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo)

Williamst jelenleg körözik, a vallomás szerint menekül a hatóságok elől a nő, törölte minden közösségi fiókját, szülei pedig nem tudnak a hollétéről. Egyelőre a szövetségi épületbe való belépéssel és a Capitoliumban elkövetett garázda cselekmények miatt vádolják, de könnyen lehet, hogy a vádak sora gyarapszik majd.

Az igazságügyi minisztérium mindeddig körülbelül száz ember ellen emelt vádat és várhatóan további százak ellen emel még, de a hatóságok szerint – ahogyan azt a The Washington Post egyik forrása megfogalmazta – egyelőre még csak az „alacsonyan függő gyümölcsöket” szakítják le, vagyis olyanokat helyeznek vád alá, akik például a közösségi médiában maguk vallották be, hogy részt vettek a Capitolium ostromában.

Az olyan szélsőséges csoportok felé, mint az Oath Keepers, a Proud Boys vagy a Three Percenters, amelyeknek több tagja is részt vett a zavargásban, a szövetségi nyomozók is nagyobb figyelemmel fordulnak.

Egyelőre vizsgálják, hogy koordinált és megtervezett művelet volt-e a Capitolium ostroma, mert többek kézirádióval és headsettel voltak felszerelkezve.

Washington D.C. ideiglenes államügyésze, Michael Sherwin azt mondta a The Washington Postnak: vizsgálják, hogy milyen kommunikáció folyt azok között, akik kint maradtak, és azok között, akik betörtek a Capitoliumba.

Fotó: EPA/Will Oliver

Állítása szerint első rangú prioritást élvez, hogy megállapítsák, volt-e valamilyen mindenki felett álló parancsnokság az ostromban, és voltak-e olyan szervezett csapatok, amelyeket azért hoztak létre, hogy betörjenek a Capitoliumba, és ott valamiféle küldetést hajtsanak végre.

Sherwin hozzátette: annak megállapításához hetekre vagy akár hónapokra is szüksége lehet az FBI-nak, hogy milyen tényleges motivációja volt az ostromban részt vevő csoportoknak.