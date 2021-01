Csendre intette a Twitter a QAnont népszerűsítő képviselőnőt is

A Twitter vasárnap felfüggesztette Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő fiókját, mert posztjaival megsértette a közösségi oldal új szabályait – adta hírül a Reuters.

Vasárnap, nem sokkal dél előtt Greene egy helyi hírcsatorna vele készített interjújának részletét posztolta a Twitteren, amelyben georgiai választási tisztviselőket bírált és a szavazógépekkel, a távoli szavazatokkal és más, széles körben terjesztett, választási csalással kapcsolatos elméletek mellett állt ki – írta a Time.

The 1/5 disaster in Georgia lays solely in the hands of state leadership who failed voters in our state.@GaSecofState and @GabrielSterling were begged by Republicans to fix our elections.

They did nothing.

They are to blame, not me, not @realDonaldTrump, not @CollinsforGA. pic.twitter.com/YYuEujDBIB

— Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) January 17, 2021