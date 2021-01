Káderpolitika: Biden Obama embereit hozza vissza a külügybe

Az Antony Blinken vezette külügyminisztérium második embere külügyminiszter-helyettesként Wendy Sherman lesz, neki kulcsszerepe volt az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalásokon, amelyeken a 2015-ben kötött, hathatalmi megállapodást készítették elő.

President-elect Joe Biden has filled out his communications department with veterans of his presidential campaign and the Obama administrationhttps://t.co/cCTvQ5skc6

— The Hollywood Reporter (@THR) January 15, 2021