Víruskörkép Európából - Vesztegzár Portugáliában, kijárási tilalom Franciaországban

Már az egészségügyi dolgozók nagy része megkapta a koronavírus elleni vakcinát, van olyan római kórház, ahol az alkalmazottak több, mint 90 százaléka beoltatta magát. Februártól pedig várhatóan a 80 év felettiek is megkaphatják az oltóanyagot. A héten már a Vatikánban is elkezdődött az oltási kampány, Ferenc pápa az elsők között kapta meg a vakcinát – hangzott el az M1 Híradójában.



A római Santo Spirito Európa legrégebbi kórháza. A Szent Lélekről elnevezett intézmény a 8. század óta sok járványt átvészelt. Most pedig a koronavírus elleni védekezés bástyája, ugyanis itt alakították ki az olasz főváros egyik oltópontját. December vége óta több, mint ezerötszázan kapták meg a vakcinát a kórházban.

A folyamatosan érkező Pfizer–BioNTech oltóanyag-szállítmányokat eddig majdnem teljesen felhasználták. A kórház 12 ezer dolgozója közül is csaknem mindenki beoltatta magát.

„Félelemben és sötétségben éltünk hónapokon át mindannyian, ezért nagy most az oltási kedv, mely az olasz egészségügyi dolgozók összefogását is bizonyítja. A mi kórházunkban is fantasztikus a csapat, azon dolgozunk, hogy az elsők legyünk az oltásban is, győzni akarunk a járvánnyal szemben” – jelentette ki Loredana Puglia, a Santo Spirito kórházi oltóállomás egészségügyi koordinátora.

Olaszországba eddig több mint egymillió dózis érkezett a Pfizer–BioNTech vakcinából, és egyelőre csak 50 ezer adag a Modernából. Azért, hogy ne fogyjanak ki az oltóanyagból, a rendelkezésre álló szállítmányok kétharmadát használják csak fel az oltóállomásokon, harmadát pedig tartalékolják a második dózisra. Első körben az egészségügyben dolgozók mellett, a szociális dolgozók és az idősotthonok lakói kaptak védettséget a vírussal szemben.

„Ahogy majd megérkeznek a szállítmányok, a tervek szerint februártól megkezdik a 80 év felettiek oltását, a számuk Olaszországban több mint négymillió, márciustól pedig a 60 év fölöttiek oltását. Úgy gondolják, hogy tavasszal nemcsak a kórházakban, hanem a háziorvosi rendelőkben, és a gyógyszertárakban is oltani tudnak” – közölte Sárközy Júlia, az M1 római tudósítója.

Szerdán a Vatikánban is elkezdődött az oltás, Ferenc pápa az elsők között kapta meg a vakcinát. A 84 éves egyházfő már életkora miatt is veszélyeztetett a koronavírussal szemben, ráadásul tüdejének egy részét egy betegség miatt fiatalkorában eltávolították. A katolikus egyház vezetője korábban azt mondta, hogy mindenkinek fel kellene venni a vakcinát, mivel ez az etikus választás. Aki pedig nem adatja be a védőoltást, az saját egészsége mellett mások életével is játszik.

Eközben Romániában nyilvánosan oltották be az államfőt. Ezzel kezdetét vette az oltási kampány második szakasza Romániában. Eddig közel százhetvenezer egészségügyben dolgozót oltottak be. A második fázisban már több mint ötmillió állampolgár foglalhat időpontot a vakcina beadására.

Az időseket, a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozókat oltják. Az oltóközpontok várhatóan hétfőn nyithatnak meg, de egyelőre nem tudni, hogy hányat sikerül ténylegesen is beüzemelni. Miután megkapta a vakcinát, a román államfő úgy nyilatkozott, mindenkinek ajánlja az oltást, amely megszabadíthat a járványtól.

Zöld lámpát kapott a kínai vakcina Törökországban

Törökországban a kínai Coronavac alkalmazásával megkezdődött a tömeges oltás. Első körben az egészségügyi dolgozókat és a 65 év felettiek kapják meg a vakcinát. Recep Tayyip Erdogan török államfő és több vezető politikus is beoltatta magát, és másokat is erre biztatnak. Törökországban szerdán több mint nyolcezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és 23-an haltak meg a koronavírus szövődményeiben.

A török államfőt csütörtök este élő televíziós adásban egy ankarai kórházban oltották be a kínai Coronavac vakcinával. Recep Tayyip Erdogan arra biztatta az ország lakót, hogy jelentkezzenek minél többen az önkéntes oltásra.

A török gyógyszerfelügyelet szerdán zöld utat adott a kínai vakcina alkalmazásának.

Ezt követően szédületes tempóban azonnal megkezdődött a tömeges oltás. Már az első napon több mint 250 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát.

A kormány célja, hogy rövid időn belül mindenkit beoltsanak a 83 milliós Törökországban Az oltószer zökkenőmentes elosztását a digitalizált egészségügyi rendszer, illetve a kórházi szolgálatások segítik.

„Olyan ország vagyunk, amely komoly tapasztalatokkal rendelkezik az oltási program végrehajtásában, és ehhez megvan a megfelelő infrastruktúránk. Közösen legyőzzük a járványt” – írta Twitter-oldalán a török egészségügyi szaktárca vezetője. Fahrettin Koca elsőként oltatta be magát a kínai vakcinával. Felszólította a parlamenti pártok vezetőit, a képviselőket, illetve a közjogi méltóságokat, hogy mutassanak példát, és ők is adassák be maguknak a koronavírus elleni oltószert.

A gyengített vírusokon alapuló kínai Coronavac védőoltás tesztelésében Törökország mellett Indonézia és Brazília is részt vesz. A török hatóságok szerint a kínai oltószer mintegy 92 százalékos védelmet jelent a koronavírussal szemben, használatát az Egészségügyi Világszervezet is támogatja.

Szigorú országos karantént vezettek be Portugáliában is a fertőzöttek számának hirtelen emelkedése miatt. Az emberek csak akkor hagyhatják el otthonaikat, ha munkába mennek, élelmiszert vagy gyógyszert vásárolnak.

Lehetőség szerint otthonról kell dolgozni, az iskolák azonban nyitva maradnak. Az intézkedések egy hónapig lesznek érvényben. A tízmilliós országban egy nap alatt minden eddiginél több, 10 500 fertőzöttet találtak.

Ausztria is szigorított. Az ország határait mától csak előzetes, elektronikus regisztráció után léphetik át a külföldiek, sőt az osztrák állampolgárok is. A hatóságok így próbálják kiszűrni azokat, akik ki akarják kerülni a kötelező karantént. Az új szabály alól felmentést kapnak az ingázók és az átutazók, illetve azok, akik előre nem látható családi okból, például temetésre mennek. Rájuk sem a karantén, sem a regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik.

Franciaországban szombattól az egész országra kiterjesztik a kijárási tilalmat a járvány fékezése érdekében. Este hat óráig már mindenkinek haza kell érnie, a rendelkezés két hétig lesz érvényben. Aggasztónak nevezte a járványhelyzetet a francia kormányfő, Jean Castex miután több ember szervezetében már a koronavírus sokkal gyorsabban fertőző mutánsai is kimutatták. Újabb hatalmas oltóközpontokat nyitnak meg, hogy gyorsítsák a vakcinák oltását. A több mint hatvanmilliós országban eddig mintegy 250 ezren vették fel a koronavírus elleni oltószert.

A szennyvízben kimutatható brit szupervírus jelenlétét ellenőrzik a tűzoltók Marseille-ben, miután a korábbinál jóval fertőzőbb mutációt már a francia kikötővárosban is megtalálták. Eddig több mint 20 ember szervezetében mutatták ki az új kórokozót.

Két mutáns is megjelent Franciaországban

Az angol vírustörzs mellett már egy másik, a koronavírus dél-afrikai mutánsa is megjelent Franciaországban, ezért szombattól az egész országra kiterjesztik az éjszakai kijárási tilalmat, ami eddigi nyolc óra helyett már este hat órától kezdődik és legalább két hétig lesz érvényben.

„Továbbra is aggasztó a helyzet, bár a napokban sikerült ellenőrzés alá vonnunk a járványt. Ugyanakkor a napi esetszám átlagosan 16 ezer körül mozog, ami komoly kihívást jelent a kórházaknak” – mondta Castex.

A fertőzöttek száma négyszer nagyobb, mint a kormány által a kitűzött napi 5000-es esetszám, amelyre a decemberi lezárások után számítottak. A járványhelyzetet még inkább bonyolítja, hogy hetente 200-300 olyan beteget regisztrálnak, akik már az új variánssal fertőződtek meg.

A francia kormány a határok ellenőrzésének szigorításáról is döntött.

Az Európai Unión kívüli országokból érkezők csak egy negatív PCR-teszt bemutatásával utazhatnak be ezentúl Franciaországba.

Ezután még egyhetes karantén vár rájuk, ahonnan csak egy újabb negatív teszteredmény bemutatása után szabadulhatnak. A párizsiak szerint a kijárási tilalom sokkal jobb döntés, mint harmadszor is lezárni az egész országot.

A kormány is ragaszkodott az iskolák nyitva tartásához. Az elsőéves egyetemisták számára január 25-től kiscsoportban újra indulnak személyes részvétel mellett a szemináriumok. A középiskolákban pedig január 20-tól úgynevezett hibrid oktatás lesz, vagyis intézményi és online formában is tanulnak a diákok.

Emellett több tesztet is végeznek a oktatási intézményekben. Franciaországban hétfőtől felgyorsítják az oltásokat is. A hatvanhétmilliós országban eddig mintegy 250 ezren kapták meg a koronavírus elleni védőoltást.