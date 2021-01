Elindult 2021 első migránskaravánja

Megosztás Tweet



Több mint háromezer migráns indult útnak pénteken Hondurasból az Egyesült Államok felé.

A legtöbben az észak-hondurasi San Pedro Sula városából indultak útnak péntek hajnalban, a legnagyobb részük gyalog, hátizsákkal érkezett, többségük szájmaszkot visel.

Az EFE spanyol hírügynökség tudósítójának többen is arról számoltak be, hogy az erőszak és a nehéz gazdasági helyzet elől próbálnak elmenekülni, egy jobb élet reményében.

Ez az idei első „migránskaraván”, amely kevesebb mint egy héttel Joe Biden megválasztott amerikai elnök beiktatása előtt indult útjára.

Sajtóhírek szerint bár Biden az elődjénél humánusabb megközelítést ígért, a köztes országok, Guatemala és Mexikó kormánya fenn szeretné tartani szigorú határvédelmi intézkedéseit, ami valószínűleg Washingtonnak sem lesz ellenére, minthogy a leendő elnök egyes tanácsadói név nélkül nyilatkozva aggodalmukat fejezték ki a bevándorlóhullám esetleges erősödése miatt.

Honduras és Guatemala is több ezer katonát rendelt a köztük lévő határra, amelynek átlépéséhez a szükséges dokumentumok mellett negatív koronavírus-tesztre is szükség lesz. Emellett Mexikó is szigorította a déli határának ellenőrzését, és felhívta a figyelmet a járványügyi vészhelyzetre.