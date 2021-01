Belgiumban nemcsak etnikai, hanem oltási törésvonal is van

Megosztás Tweet



A flamand régiókban nagyságrendekkel több az oltópont, mint a vallonoknál.

Tíz napja az oltási stratégiai munkacsoport először terjesztett elő konkrét ütemezést Belgium különböző népességi csoportjainak oltására. Márciustól – amikor a 65 éven felülieket is be lehet már oltani – a helyi hatóságok nagy szerepet játszanak majd, mert ezután kezdődhetnek a tömeges oltások – számolt be a HLN.be portál.

A polgármestereknek záros határidőn belül ismertetniük kell az emberekkel, hogy pontosan hol találhatók ezek a központok, hogy február 1-jétől tesztelhessék őket. A központoknak február közepére készen kell állniuk.

Szinte az összes város és település közölte a területükön található oltási központok helyét, valamint a legtöbb brüsszeli helyszín már ismert. A vallonok lakta régiókban viszont alig találni ilyen oltási pontokat, ahogyan az az alábbi térképen látható:

A címlapfotó illusztráció.