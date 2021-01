Nem mindig érdekelte a Twittert a választás tisztasága

A Fox News arról számolt be, hogy Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnökének ismét előkerült egy 2017-es tweetje.

A Trump elnök elleni impeachment-eljárás szószólója, Nancy Pelosi 2017-ben azt írta a közösségi oldalra, hogy:

Our election was hijacked. There is no question. Congress has a duty to #ProtectOurDemocracy & #FollowTheFacts.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 16, 2017