Megszavazta az amerikai képviselőház a Trump felmentését célzó eljárást

Az előterjesztést 232 szavazattal fogadták el 192 ellenében (a BBC tudósítása szerint 197 ellenében). Tíz republikánus párti képviselő is támogatta 222 demokrata párti honatya mellett az impeachment megindítását.

Ezzel Donald Trump az első amerikai elnök, aki ellen a képviselőház két alkalommal is a hivatali felmentési eljárás megindítására szavazott.

A döntés várható volt a demokrata párti képviselőházi többség miatt. Az eljárás most a szenátus elé kerül, amely legkorábban a jövő héten szavazhat az ügyben. A végső szót ugyanis a felsőház mondja ki, amely csak kétharmados többséggel mozdíthatja el Trumpot.

Speaker Pelosi addresses the House before the Trump impeachment vote: "We know that the president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love." pic.twitter.com/jkRYlJIfme

— The American Independent (@AmerIndependent) January 13, 2021