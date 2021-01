Két lábát adta Amerikáért, a CNN-nek ez nem elég

Megosztás Tweet



Brian Mast kongresszusi képviselőnek és a hadsereg veteránjának demokrácia iránti elkötelezettségét kérdőjelezte meg Jake Tapper, a CNN műsorvezetője tegnap élő adásban azért, mert nem szavazta meg Donald Trump elmozdítását, majd a Twitteren folytatta tovább a hadakozást az Afganisztánban súlyosan megsérült egykori katonával.

A Fox News beszámolója szerint a CNN stúdiójában Jake Tapper, a televízió műsorvezetője miközben Brian Mast floridai republikánus képviselő beszélt éppen a képviselőházban, a következőket mondta:

Brian Mast képviselő…, aki azért vesztette el a lábait, mert a demokráciáért harcolt külföldön, bár nem tudom, hogy mi a helyzet az elkötelezettségével itt, az Egyesült Államokban…

Jake Tapper: "Congressman Brian Mast... who lost his legs by the way fighting for democracy abroad, although I don't know -- about his commitment to it here in the United States" pic.twitter.com/GidrZHUzOe — Daily Caller (@DailyCaller) January 13, 2021

A floridai republikánus képviselő nemmel szavazott a Donald Trump elnök elmozdítását kezdeményező alkotmányos vádeljárás első szakaszában, az úgynevezett impeachment eljárásában.

A negyvenéves Mast képviselő tizenegy évig szolgált az amerikai hadseregnél utászként, illetve robbantási szakértőként. 2010 szeptemberében az afganisztáni Kandaharban egy útszakaszt tisztítva egy aknára lépett, aminek következményeként mindkét lábát és bal kezének mutatóujját is elvesztette. 2011-ben törzsőrmesterként szerelték le a hadseregtől, ezt követően különböző állami szerveknél dolgozott, majd 2017-ben választották Floridában republikánus színekben kongresszusi képviselővé.

Brian Mast a Twitteren reagált Jake Tapper mondatára:

Két lábamat vesztettem el Jake Tapper jogáért, hogy arról beszélhessen, amiről csak akar, de a szólásszabadság a republikánusokat is védi, akiket ő olyan szívesen ítél el, hogy feltegyenek alkotmányossági kérdéseket a választásokkal kapcsolatban.

I lost two legs for @jaketapper's right to say whatever the hell he wants, but that free speech also protects the Republicans he is so eager to condemn for asking Constitutional questions about the election. https://t.co/ViNrwz9cbU — Rep. Brian Mast (@RepBrianMast) January 13, 2021

Jake Tapper viszonválaszában továbbra is fenntartotta, hogy a republikánus képviselő demokráciába vetett hite megkérdőjelezhető. A CNN műsorvezetője így fogalmazott:

„A szolgálata miatt ön egy hős, és én hálás vagyok, amint azt korábban mondtam. És igen, minden olyan embernek megkérdőjelezem a demokráciába vetett elkötelezettségét, aki hazugságokat terjeszt a választásról, aki az aláírását adta a háborodott texasi főügyész beadványához, és a lázadásra szavazott. Nem csak kérdezett.”

You’re a hero for your service and I’m grateful, as I’ve said before. And yes i question the commitment to democracy of anyone who spread election lies, signed onto that deranged TX AG lawsuit, and voted to commit sedition. You were not just asking questions. — Jake Tapper (@jaketapper) January 14, 2021

Jake Tapper válaszában arra a beadványra utalt, amelyet Texas állam főügyésze, Ken Paxton nyújtott be az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának 2020. december 7-én, hogy a választás tisztaságát megkérdőjelezve megtámadja a november 3-i elnökválasztás georgiai, michigani, pennsylvaniai és wisconsini eredményét.

Brian Mast képviselő az impeachment eljárás képviselőházi vitájában azt kérdezte képviselőtársaitól: a Capitoliumot ostromlók közül bárkit a képviselőház elé idéztek-e, hogy megkérdezzék, az elnök miatt tették-e azt, amit tettek. A retorikus kérdése után félperces szünetet hagyott, majd azt mondta: „úgy tűnik, nem fogok választ kapni.”

A címlapfotón Brian Mast és fiai a Capitoliumban 2021. január 3-án (Fotó: EPA/Tasos Katopodis)