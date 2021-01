Engedélyezett randalírozás: lövedékek Fülöp király autójára Brüsszelben

Megosztás Tweet



Még Fülöp belga király autóját is lövedékek érték, ahogy a laekeni palotába, a belga uralkodók hivatalos rezidenciájába hajtó BMW a kontroll nélkül pusztító tüntetők útjába került Brüsszel Északi pályaudvarának közelében. Egy fogdában elhunyt fiatal, Ibrahima Barrie halála ürügyén randalíroztak és tomboltak a demonstráció résztvevői. Cikkünk frissült.

Éles belpolitikai vitákat váltott ki Emir Kir, az igen sűrűn lakott brüsszeli Saint-Josse-ten-Noode negyed török származású polgármesterének szerdai döntése, hogy – gyakorlatilag megszegve az összes, a koronavírus-járvány miatt fennálló korlátozást – engedélyezte azt a demonstrációt, melyre egy, a hatályban levő intézkedéseket megszegő fiatalember rendőrségen bekövetkezett halála miatt került sor.

Small scale rioting in Brussels tonight, follows an early demonstration, with protesters angry about the death of a 23 year old black man on Saturday who was in police custodypic.twitter.com/WSKISAF42B — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) January 13, 2021

Georges-Louis Bouchez, a liberális MR párt (Mouvement réformateur) elnöke Twitteren tette fel a kérdést Emir Kirnek: hogy engedélyezhette az ismert és szigorú óvintézkedések mellett 500 fő gyülekezését? Hozzátette: a rendőrség korrekt módon, a szabályokat betartva járt el. Ibrahima halála a legkevésbé sem indokolja a rendőrséggel folytatott összecsapásokat, a felforgatást.

Az ügy előzménye, hogy az illetékes kerületi rendőrség szombaton igazoltatást tartott Brüsszel északi, Schaerbeek nevű városrészében, mivel több fiatal a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedéseket megszegve, csoportba verődve tartózkodott közterületen. Sajtóbeszámolók szerint egyikük, a 23 éves Ibrahima B. az igazoltatás elől elmenekült, majd előállítását követően a rendőrőrsön rosszul lett, és kórházba szállítása után szívinfarktus következtében meghalt.

Félezres tömeg őrjöngését hagyták jóvá

Az érvényes intézkedések ellenére jóváhagyott megmozdulás az Európában már szokásossá vált forgatókönyv szerint zajlott: a kezdetben békésen viselkedő tüntetők már délután 4 órát követően köveket kezdtek hajigálni, később gyújtogattak is. A rohamrendőrök nagy számban érkeztek a helyszínre, vízágyút is bevetettek. Egy 17 éves fiú megsérült, őt kórházba szállították. Négy rendőr is megsebesült, a zavargók hat rendőri járművet is megrongáltak.

In Brüssel kommt es aktuell zu massiven Ausschreitungen, nach dem Tod von #ibrahima. Der 23 jährige wurde nach einer Polizeikontrolle, welche er filmte, verhaftet und starb wenig später.#Brüssel #Belgien #Belgique #Brusselspic.twitter.com/5l2DWuv62q — BlxckMosquito (@BlxckMosquito) January 13, 2021

Károkat okozta a vandálok egy buszmegállóban, egy gyógyszertárban, üzletekben és parkoló autókban. A zavargók több rendőrőrsöt is megtámadtak, egyiknek az ablakát törték be, többnél gyújtogattak. Mintegy száz embert tartóztattak le. A rend csak este 8 óra körül kezdett helyreállni.

WATCH: Quite shocking video emerging from Brussels tonight, where riots have broken out following earlier protests following the death of a 23-year-old black man in police custody on Saturday: pic.twitter.com/6TALjCVboB — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) January 13, 2021

A mozgásában, garázdálkodásában szinte senki által nem akadályozott, főleg migráns hátterű fiatalokból álló tömeg megtámadta Fülöp belga király BMW-jét is. Az autó váratlanul jelent meg a zavargók által elözönlött útszakaszon. Többen felismerték, hogy ez az uralkodó közismert, 1-es számú jellel ellátott autója. Az autót többen megtámadták, a járművet lövedékek érték. Meg nem erősített hírek szerint kővel is megdobálták. A tüntetők egy darabig követték is a megtámadott gépkocsit – számol be a hln.be című lap.