Techno-erőfitogtatás: már a YouTube is cenzúrázza Trumpot

A YouTube kedden közölte, hogy új tartalmat távolított el Donald Trump hivatalos csatornájáról, és legalább egy hétig blokkolja majd az új videók feltöltését az amerikai elnök oldalán.

A Google tulajdonában lévő vállalat szerint a döntés a Capitolium január 6-i ostroma miatt, „felülvizsgálat után, és lehetséges erőszakra való felbujtás fényében" született.

– tette hozzá Twitter-bejegyzésében a YouTubeInsider.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021