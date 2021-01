Kormányválság Olaszországban: elbukhat a kormánytöbbség

Megosztás Tweet



A Matteo Renzi vezette Élő Olaszország párt miniszterei tartózkodtak a járvány utáni gazdasági program forrásainak felhasználásáról tartott éjszakai kormányülésen, amely után Renzi szerda délutánra ígérte bejelentését, hogy pártja a Conte-kormányban marad-e vagy felborítja a kormánytöbbséget.

A több mint kétszázmilliárd eurót kitevő helyreállítási csomag végleges felhasználási programját az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Demokrata Párt (PD) elfogadta. A hajnali órákig tartó kormányülésen az Élő Olaszország (IV) tartózkodott.

Matteo Renzi délutánra ígérte sajtótájékoztatóját, amelyen az előrejelzések szerint bejelenti az Élő Olaszország kilépését a miniszterelnök Giuseppe Conte vezette kormányból. A párt visszahívja Elena Bonetti családügyi minisztert, Teresa Bellanova mezőgazdasági minisztert és Ivan Scalfarotto külügyi államtitkárt. Az M5S és a PD az utolsó pillanatig a kormányválság elkerülésén dolgozik: sajtóértesülések szerint a kormány radikális átalakítását ajánlották fel Matteo Renzinek a maradásért cserébe.

Elemzők viszont úgy látják, hogy a Giuseppe Conte és Matteo Renzi közötti politikai és főleg személyes törés helyrehozhatatlanná vált.

A Corriere della Sera napilap beszámolója szerint az egymásnak intézett telefonos üzenetekben Matteo Renzi alkalmatlannak nevezte Giuseppe Contét, miközben a miniszterelnök azt mondta, hogy Renzi csak saját érdekeit tartja szem előtt. A Corriere felmérése szerint az olaszok több mint hetven százaléka Renzit tartja felelősnek a pandémia kellős közepén kirobbantott belpolitikai válságért, miközben negyvenhat százalék nem is érti, mi vezetett a kormányválsághoz.

Az Élő Olaszország támogatása nélkül a 2019 szeptemberében alakult második Conte-kormány elveszíti többségét. Giuseppe Conte több út között választhat, vagy benyújtja lemondását és újabb kormányalakítási mandátumot kér az államfőtől, vagy a gazdasági helyreállítási program parlamenti szavazásán kér bizalmat.

Az Il Giornale napilap szerint fordult a kocka, mivel

Giuseppe Conte közvetlen támadásra készül, és a buktatással fenyegető Matteo Renzivel a parlamentben akar leszámolni.

A napilap ugyanakkor nem zárta ki, hogy a parlamenti megméretéssel Giuseppe Conte „öngyilkosságot” követ el. A kormányfő hetek óta dolgozik azon, hogy az Élő Olaszország szenátorait más pártok tagjainak szavazataival helyettesítse.

Conténak mintegy tizenöt voksra van szüksége többsége fenntartására, amelyeket kormányon és ellenzéken kívüli parlamenti mikropártok biztosíthatnak számára. Kész Conte támogatására Sandra Lonardo szenátor is, az egykori centrista politikus Clemente Mastella felesége. Mastella arról ismert, hogy az ő egyetlen szavazata buktatta meg 2008-ban a Prodi-kormányt. Mastella most azt üzente Conténak, hogy a kormányt megmentő felelős parlamenti képviselők olyanok, mint a szeretők, vagyis ajándékot is kérnek cserébe.

A jobbközép ellenzéket vezető Matteo Salvini szürreálisnak nevezte a kormányvitákat a járványhelyzetben. „A Conte-kormánynál még Pinokkió kék tündére is jobban vezetné az országot” – hangoztatta.

A kormánynak ezzel egy időben szerdán a szombattól bevezetendő újabb járványügyi intézkedésekről kell döntenie.

A címlapfotó illusztráció.