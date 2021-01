Ezért halad lassan az unióban az oltás

Megosztás Tweet



Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Izrael gyorsan halad az oltásokkal, az Európai Unió még mindig csak döcögősen. Több uniós ország is kifogyott az oltóanyagból, várják, hogy az uniós beszerzésből Brüsszel újabb adagot küldjön. Jó hír, hogy az AstraZeneca is benyújtotta oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét az Európai Gyógyszerügynökséghez. A britek már oltanak vele, ideális esetben egy-két héten belül az EU is hozzájuthat – közölte az M1 Híradó.



Pénteken jelentette be az Európai Bizottság elnöke, hogy sikerült megállapodni az amerikai Pfizer vállalattal újabb 300 millió adag vakcina szállításáról az Európai Unió tagállamai számára.

„Az eddigi 300 millió dózis mellé újabb 300 millió adaghoz jut hozzá az Európai Unió. Tehát így képesek leszünk megduplázni a Pfizer vakcinák számát Európában” – mondta büszkén Ursula von der Leyen.

Túlzott vállveregetésre azonban nem nagyon számíthat, legfeljebb az oltásellenesek részéről. Az Európai Unió ugyanis komoly lemaradásban van mind a vakcinázásban, mind az oltóanyag beszerzésében. A tagállamok nagy része ugyanis igen lassan halad az oltással.

Olaszország áll az élen, csaknem 720 ezer ember kapta már meg a vakcinát, a második helyen Németország van 690 ezerrel. Magyarország is előkelő helyen szerepel, a tíz leggyorsabban oltó ország között van.

Ez elsőre nem is hangzana rosszul, csakhogy például a már nem uniós tag Egyesült Királyságban már jócskán meghaladták a két és fél milliót. Ha pedig a globális adatokat nézzük, Kína, Izrael, az Egyesült Államok és még az Egyesült Arab Emírségek is bőven megelőzi az első uniós országot a listán.

Mindezt úgy, hogy az unióban elsőként engedélyezett Pfizer–BioNTech oltóanyaga jelentős részét uniós tagállamban állítják elő. Ezek nagy része azonban unión kívüli exportra megy. Oda, ahol hamarabb és – ha kellett – magasabb áron kötöttek szerződést a gyártóval.

Miért oltanak Izraelben gyorsabban, mint nálunk? Tette fel a kérdést a német Bild című lap, amely emlékeztet, a közel-keleti országban naponta 150 ezer ember kapja meg az oltóanyagot, a Németországban és Belgiumban gyártott Pfizer–BioNTech-féle vakcinát. Persze Izraelben nem kellett a brüsszeli bürokrácia – még a veszélyhelyzeti üzemben is – csigalassú gépezetére várni.

Saját fejlesztésű oltással, valamint időben, még tavaly nyáron lekötött kontingensekkel immunizálnak.

A német Spiegel is bírálja a brüsszeli eljárást. Tervezési katasztrófa című cikkében azonban arról is ír, hogy nem kis részben a berlini kormány is felelős a kialakult helyzetért. A lap szerint ugyanis berlini nyomásra vártak ki Brüsszelben azért, hogy a francia–német Sanofi cég is előállhasson a vakcinájával, és ne maradjon ki a giga bizniszből. Csakhogy ez a vakcina minden engedélyezési eljáráson megbukott.

Vagyis a bírálók szerint az Európai Bizottság kifejezetten üzleti-politikai érdekből várt egy bizonytalanra, ahelyett, hogy – más szereplőkhöz hasonlóan – a biztosra ment volna.

Bírálják a brüsszeli késlekedést Franciaországban, Belgiumban és már Finnországban is. Az unió eurokonform üdvöskéjének számító szociáldemokrata finn miniszterelnök, Sanna Marin levelet írt Ursula von der Leyennek, arra kérve a bizottság elnökét, hogy legyen szíves mindent elkövetni az oltóanyagok minél gyorsabb beszerzése és szétosztása érdekében.

Sanna Marin egyben azt is sürgette, hogy a jövő heti uniós csúcson kerüljön napirendre az uniós késlekedés is.

Brüsszelben eközben igyekeznek úgy tenni, mintha rajtuk nem múlna semmi. Kedden bejelentették, hogy lezárultak a tárgyalások a francia Valneva gyógyszergyártó céggel, és talán a héten elkezdik felvázolni a tendert. Bejelentették azt is, hogy akár már január 29-én engedélyezheti az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca cég és az oxfordi egyetem közös vakcináját. Azt, amelyikkel Nagy-Britanniában már százezreket beoltottak, mert nem kellett a brüsszeli bürokráciára várniuk.

Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán közösségi oldalán egy grafikont is megosztott, amelyen jól látszódik, hogy 100 ezer főre vetítve hazánk a harmadik legjobban teljesítő EU-s ország a vakcinák beadása terén.

A címlapfotó illusztráció.