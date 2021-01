Az FBI tudott arról, hogy erőszak várható a Capitoliumnál

Megosztás Tweet



Az FBI egy kiszivárgott jelentése szerint már január 5-én – vagyis a Capitolium ostroma előtti napon – tudtak a hatóságok a megnövekedett biztonsági kockázatról, mégsem tettek semmit.

Egy nappal a Capitolium január 6.-i ostroma előtt a Szövetségi Nyomozó Iroda (Federal Bureau of Investigation – FBI) virginiai kirendeltsége figyelmeztetést adott ki azzal kapcsolatban, hogy szélsőségesek azt tervezik, Washingtonba utaznak, hogy erőszakot kövessenek el, derült ki a Washington Post birtokába került belső dokumentumból. Ez ellentmond az FBI vezetőinek korábbi nyilatkozataival, amelyek szerint nem volt az ostrom előtt tudomásuk arról, hogy bármelyik Trump támogató erőszakra készült volna a demonstráción.

A jelentés beszámolt arról, hogy bizonyos személyek a Capitolium csatornarendszeréről készült térképeket, illetve olyan lehetséges gyülekezési pontokat is megosztottak egymással, ahonnan csoportosan terveztek a fővárosba utazni.

A Capitolium épületét ostromló tüntetők 20201. január 6-án. Fotó: EPA/WILL OLIVER

A Washington Post által megszerzett dokumentum szerint az FBI norfolki irodája január 5-én arra figyelmeztetett, hogy másnap Washington D.C.-ben a „jogtalan lezárások” elleni erőszakos fellépésre buzdítanak online felületeken többek között ilyen szövegekkel:

Legyetek készen a harcra! A Kongresszusnak hallania kell, ahogy az ablakok betörnek, az ajtókat berúgják és látnia kell, ahogy a BLM- és Pantifa szolgakatonáinak vére kiontódik. Váljatok erőszakossá! Ne nevezzük többé felvonulásnak vagy gyűlésnek vagy tüntetésnek ezt. Háborúzni menjünk! Vagy megkapjuk a mi elnökünket vagy meghalunk. SEMMI mással nem lehet elérni ezt a célt.

A jelentés 45 perccel azt követően született a Washington Post forrása szerint, hogy az információ a meg nem nevezett szerző birtokába került, majd az FBI norfolki irodája meg is osztotta azt washingtoni kollégáikkal.

Az FBI washingtoni irodájának vezetője, Steven D’Antuono pénteken még azt állította, hogy a Trump-párti tüntetésekkel kapcsolatban nem volt olyan információjuk, amely alapján többre számíthattak volna, mint egy békés tüntetésre.

A Washington Post cikkére reagálva kedden D’Antuono úgy nyilatkozott: a január 5.-i jelentést megosztották minden illetékes bűnüldöző szervvel, beleértve a Capitolium rendőrségét és más szövetségi és helyi szerveket is.

A Capitoliumot ostromló tüntetők 2021. január 6-án. Fotó: EPA/WILL OLIVER

A washingtoni FBI vezető szerint a jelentésbe foglalt információ azért nem volt hasznos, mert nem tudták, ki áll az erőszakra buzdítás mögött. „Ez egy beszélgetés volt egy üzenőfalon, ami nem volt egyetlen személyhez sem köthető” – tette hozzá az FBI irodavezető. A Washington Post közlése szerint ugyanakkor D’Antuono nem beszélt arról, hogy az információ birtokában az FBI vagy más ügynökség mit tett másként, ha egyáltalán valamit másként tett, de azt sem magyarázta meg, hogy a pénteki nyilatkozatában miért nem számolt be arról, hogy ilyen információ a birtokukba került.

Steven Sund, a Capitolium rendőrségének lemondott főnöke egy keddi interjúban arról beszélt, hogy nem volt tudomása az FBI jelentéséről, de ha lett volna, komolyan vették volna a benne foglalt fenyegetéseket. „Nem rendelkeztem ezzel az információval, és nem is tudtuk ezt figyelembe venni a biztonsági tervezéskor” – nyilatkozta Sund.

Az FBI január 5.-i jelentése megjegyzi, hogy a tartalma az FBI norfolki irodájának álláspontját tükrözi és nem osztható meg a bűnüldöző szerveken kívül, mivel nem „teljesen kiértékelt információkról” van szó és azok az ügynökségek, amelyeknek a birtokába kerül, azokat arra kérik, hogy „erre a nyers jelentésre ne alapozzanak akciót az FBI-val koordináció nélkül.”

Egy Turmp-párti tüntető a demokrata házelnök, Nancy Pelosi irodájában. Fotó: EPA/JIM LO SCALZO

A Washington Post több, bűnüldöző szervnél dolgozó forrása magánbeszélgetésben elmondta, hogy a Capitoliumnál tapasztalt erőszak mértéke az FBI-on és más ügynökségeken belül nehéz beszélgetésekhez vezetett többek között a faji kérdésről, a terrorizmusról és arról, hogy a nyomozók nem értékelték a veszélyt a megfelelő szinten, mivel a gyűlések résztvevői túlnyomó többségben Trumphoz hű fehér konzervatív volt.

A kiszivárgott jelentés megjegyzi, hogy azok a személyek és szervezetek, akik a jelentés tárgyát képezik, az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítése által védve vannak, vagyis a szólás- és véleményszabadság illetve a gyülekezési szabadság tekintetében is. „Az, hogy ők ebben a jelentésben szerepelnek, nem azt jelenti, hogy összefüggésbe akarjuk hozni védett tevékenységüket bűncselekménnyel, nemzetbiztonsági fenyegetéssel, vagy akár utalnánk rá, hogy maga a védett tevékenység sérti a szövetségi jogot” – áll az anyagban.

„Azonban a megszerzett információk és/vagy sajátos történelmi megfigyelés alapján lehetséges, hogy a védett tevékenység erőszakos reakciót vonhat maga után azokkal szemben, akiknek az a célja, hogy megakadályozza a védett tevékenység kifejtését. Abban az esetben, ha nem történik semmilyen erőszakos reakció, az FBI irányelve és a szövetségi jog azt írja elő, hogy ne szülessen több feljegyzés a védett tevékenységről” – teszi hozzá a jelentés, utalva a tüntetők alkotmányban foglalt jogaira.

Az ostrom nyomai 2021. január 7-én. Fotó: EPA

A jelentés hozzáteszi, hogy egy kommentben valaki azt írta, abban az esetben, ha „az Antifa vagy a BLM-tüntetők erőszakossá válnak, hagyjátok őket holtan az utcán”, míg egy másik szerint szükségesek olyan emberek is, akik ellátmánnyal készülnek és vizet, gyógyszert tudnak adni a fronton harcolóknak. Ugyanez a kommentelő a jelentés szerint arról is beszélt, hogy a nem harcolókat hogyan kell evakuálni a helyszínről és a sebesülteket hogyan kell orvosi ellátásban részesíteni.

Több bűnüldöző szerv vezetője korábban azon az állásponton volt, hogy Trump követői elsősorban a túlígérő retorikájukról, nem pedig az erőszakosságukról ismertek, ezért nem tartottak attól, hogy a január 6.-ra meghirdetett tüntetések különösebb kockázatot tartogatnak magukban.

A Washington Post ugyanakkor megjegyzi: az FBI norfolki irodájának erős figyelmeztetésén túl azért voltak más jelek is. Több FBI-ügynök részt vett a Capitolium ostroma előtti hetekben Trump-párti tüntetéseken, amelyeket szélsőjobbos szélsőségesek is jelen voltak. Ugyanígy figyelmeztető jel lehetett, hogy több, a Capitoliumban dolgozó hivatalnok főnökei tanácsára nem ment be dolgozni január 6-án, mert úgy tűnt, hogy a veszély nagyobb lehet, mint a korábbi tüntetések alkalmával.

Ráadásul a Capitolium rendőrsége sem tette meg azokat az extra elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek a Capitolium körüli nagyobb események során tipikus szokott lenni, így nem állítottak megerősített akadályokat sem.

Január 20-án kerül sor Joe Biden megválasztott elnök és Kamala Harris megválasztott alelnök beiktatására. A biztonsági szervek nemcsak Washingtonban, hanem országszerte készülnek a lehetséges erőszakra.

A Nemzeti Gárda tagjai Washington D.C.-ben, a Capitolium épülete előtt 2021. január 12-én. Fotó: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Az FBI nemrégiben egy jelentésében, amelyet az ABC News jelentetett meg, arról írt, hogy mind az ötven szövetségi állam fővárosában lehet számítani fegyveres tüntetésekre.

Bár nyers információkról van szó ebben a jelentésben, de azokat a Washington Post forrása szerint több szövetségi ügynökség gyűjtötte össze.