A közösségi média platformjai döntik el, ki a jó és ki a rossz

Megosztás Tweet



Hatalmi harc van az Egyesült Államokban. A Demokrata képviselők benyújtották az elnök hatalomból való elmozdítását célzó indítványt a képviselőházban, bár Donald Trump elnököt valószínűleg nem tudják megfosztani hatalmától, az könnyen elképzelhető, hogy egyéb büntetéseket mérnek majd rá. Például eltilthatják az indulástól a 2024-es választáson.

Trump helyzetét tovább nehezíti, hogy az elmúlt időben sorra fosztották meg legfontosabb kommunikációs csatornáitól.

Most egy digitális egypártrendszer van, tehát mindenki aki a Demokratákra szavazott, Joe Bide, Kamala Harris vagy Nancy Pelosi és a többi Demokratának a politikai szlogenjeit osztja, azok a jófiúk, és akik pedig a Republikánusokra, Donald Trumpra szavaztak, azok a rosszak – fogalmazott Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában.

Az Egyesült Államok a világtörténelemben szinte mindig példakép volt, a szólásszabadság, a sajtószabadság, most pedig azt tapasztalhatjuk, hogy sokszorosan elítélt bűnözőket, aki tragikus körülmények között életét vesztette (mint például George Floyd), azokat podesztre (piedesztálra) emelnek,utcát, teret neveznek el róla, szobrokat állítanak neki, és azok az emberek akik valóban kiállnak az Egyesült Államokért, például

a Trump szavazó, szegény sorsú nő, aki életét vesztette a zavargásokban, azokról igazából nem szólnak a hírek, vagy hazai terroristának nevezte őket Joe Biden vagy Nancy Pelosi

– mondta Georg Spöttle.

Az elemző szerint ebből az következik, hogy a társadalom nagyon megosztott, és az egyik része kezd elsüllyedni egy neomarxista, majdnem kommunista ideológiába, amit a sajátjának tekint, és ott van több tíz millió másik szavazó aki úgy érzi, hogy elcsalták a szavazást, és az ő politikai akaratukat most a semmibe veszik.

Donald Trump nem lesz ott az új elnök beiktatásánál, Mike Pence, alelnök bejelentette, hogy ő ott lesz.

Ebből is látszik, hogy kibékíthetetlen ellentétek vannak – tette hozzá Spöttle.

Joe Biden bejelentette, hogy le fogja bontani a mexikói határon lévő falat, ennek a texasiak nem örültek, hiszen ott van több százezer illegális bevándorló, akik csak arra várnak, hogy az új elnök beváltsa ígéretét, és be tudjanak jönni az országba – mondta az elemző.

Az impeachment eljárásnál nem biztos, hogy a Demokraták közül mindenki szavazni fog, azonban vannak a Republikánus pártban is ellenzői Trumpnak, tíz és húsz közé teszik azoknak a szenátoroknak a számát. tehát nem biztos, hogy meglesz a többség. A tét elég nagy, tehát megtörténhet az is, hogy eltiltják majd Donald Trumpot bármilyen politikai szerepléstől a jövőben, vagy a különböző elnököknek vagy a volt elnököknek járó kiváltságokat, például a személyi védelmet is megtagadhatják tőle – emelte ki az elemző.

„Egy olyan mértékű politikai lejáratás folyik ellene, amilyet még az Egyesült Államok történelmében nem tapasztaltunk”

– hangsúlyozta Georg Spöttle.

Donald Trump szükségállapotot rendelt el a beiktatás idejére

Vannak olyan információk, melyek szerint zavargások várhatóak.

„Értelem szerűen ez várható, de én attól tartok, hogy most inkább a Trump híveinek a részéről, akik nem örülnek annak, hogy ez a beiktatás meg fog történni, még egy feltételezett választási csalás ellenére is” – fogalmazott a szakértő.

A Nézőpont Intézet elemzője elmondta, azt láthattuk, amint kiderült, hogy Joe Biden győzött, abban a pillanatban vége lett a BLM és antifa által szervezett zavargásoknak. Spöttle szerint nem égtek az autók, nem fosztottak ki több üzletet, nem voltak több utcai lövöldözések.

A szakértő elmondása szerint, 15 ezer katonát is kivezényeltek az utcákra, hiszen politikai feszültség van, és várhatóan a beiktatás napján sok nagyvárosban készülnek arra, hogy Trumpnak a hívei az utcára vonulnak, különösen Washingtonban.



A címlapfotó illusztráció.