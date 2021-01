Üdv a Brexitben! – Még a sonkát is lefoglalják a kamionosok szendvicséből az EU-s határátkelőkön

Komoly indulatokat váltott ki Nagy-Britanniában az a felvétel, amelyen holland határőrök nevetve foglalják le egy brit kamionsofőr szendvicséből a sonkát – írta a Daily Mail.

„Üdvözlöm a Brexitben, uram” – mondta az egyik rendőr gúnyosan, miközben a pórul járt férfi azért aggódott, hogy legalább a kenyeret megtarthassa elemózsiának.

Az Európai Unió szabályai értelmében unión kívüli országokból húst, húskészítményeket, tejet vagy tejtermékeket „személyes fogyasztásra” nem lehet behozni a határon, és mivel Nagy-Britannia január 1-jén kilépett az unióból, a szabályok már érvényesek az átkelő britekre.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021