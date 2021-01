Több mint hetvenezer fiókot függesztett fel péntek óta a Twitter

Megosztás Tweet



A Twitter a QAnon-mozgalomhoz köthető fiókok felfüggesztésével, illetve törlésével harcol állítása szerint az összeesküvés-elméletek és az erőszakra való buzdítás ellen. Állításuk szerint ezek a fiókok nagy számban a QAnonhoz köthető tartalmakat tettek közzé és összeesküvés-elméleteket népszerűsítettek.

A Twitter kedden bejelentette, hogyan készül fel Joe Biden jövő hét szerdai beiktatására a Capitolium múlt heti ostromát, illetve a még regnáló elnök, Donald Trump Twitter-fiókjának törlését követően. Közleményükben úgy fogalmaztak: tisztában voltak azzal kapcsolatban, hogy erős lépéseket tesznek minden olyan magatartással szemben, ami „offline” kárt okozhat. A Washington D.C.-ben bekövetkezett erőszakos események és a károkozás növekvő veszélye miatt több ezer, elsősorban QAnonhoz köthető fiók végleges tiltását kezdték meg.

A Twitter beszámolója szerint péntek óta több mint hetvenezer fiókot függesztettek fel, de több fiók is olyan volt, amelyet egyetlen személy irányított. Állításuk szerint ezek a fiókok nagy számban a QAnonhoz köthető tartalmakat tettek közzé és összeesküvés-elméleteket népszerűsítettek.

A Twitter tudatta: továbbra is korlátozottan láthatók és oszthatók tovább azok a posztok, amelyek a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos összeesküvés-elméleteket mutatnak be. A Twitter közölte azt is, hogy azok a fiókok, amelyeket ideiglenesen felfüggesztettek és még vizsgálnak, nem jelennek meg követőként azokon az oldalakon, amelyeket korábban bejelöltek, így néhányan visszaesést tapasztalhatnak saját követőik számában.

A január 20-ára tervezett elnöki beiktatás előtt a Twitter továbbra is követi az eseményeket, nyitott kommunikációt folytat a hatóságokkal, és tájékoztatja a nyilvánosságot a további végrehajtott akciókról.

A QAnon nevű mozgalom 2017-ben jött létre az azóta már megszűnt, 4chan nevű szélsőjobboldali portálon megjelent névtelen cikk nyomán. A szerző, azaz „Q”, bennfentesnek mondta magát, és azt állította, hogy hozzáférése van a Trump-kormányzatot és az Egyesült Államok ellenségeit is érintő titkosított információkhoz.

A Capitoliumba betörők, közöttük a QAnon-sámánnak nevezett Jack Angeli 2021. január 6-án (Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo)

A „Q” név mögött egy amerikai személyt valószínűsítenek, de az elemzők szerint akár egy csoport is lehet a háttérben. A Capitolium múlt heti ostromában részt vett a „QAnon-sámán” Jack Angeli is, aki ellen vádat emeltek.

A jelenleg még hivatalban lévő Donald Trump elnök Twitter-fiókját múlt hét pénteken zárolta a közösségi oldal arra hivatkozva, hogy az elnök tweetjei erőszakra hívják fel követőit, és a Capitolium ostromához hasonló cselekedetekre buzdíthatják őket.

Donald Trump amerikai elnök fiókját múlt héten zárolta a Twitter (Fotó: EPA/Michel Reynolds)

A The Washington Post beszámolója szerint a Twitternél múlt héten egy olyan levelet küldtek körbe a munkatársaknak, amelyben azt tanácsolja a cég, hogy figyeljenek mentális egészségükre. A Washington Post forrása szerint erre azért volt szükség, mert a cég vezetői szerint fontos, hogy érezzék a támogatást a vezetőség részéről azok a munkatársak, akiknek fenyegetésekkel kellett szembenézniük. A Washington Post szerint hétfőn hasonló körlevelet küldött ki munkatársainak a Facebook is.

A címlapfotó illusztráció.