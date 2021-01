Mississippi állam hátat fordított egykori jelképének

Az új lobogón piros alapon két sárga csíkkal övezett kék mezőn fehér magnólia látható, amelyet fehér csillagok és In God we trust (Istenben bízunk) felirat övez.

Reeves az aláírási ceremónián úgy fogalmazott, hogy a régi zászló „komoly útakadály volt az egység felé”. Az új lobogóról szólva pedig kijelentette: „Ez bár kicsiny, de jóhiszeműen tett erőfeszítés az egység irányába”.

New Mississippi flag signed into law, flies over state Capitol https://t.co/el1Gga5ZC6 via @DJournalnow

— Mississippi Statewatch (@MSStatewatch) January 12, 2021