Ki lesz a következő német kancellár, és milyen hatással lesz Magyarországra?

A hétvégén kiderül, hogy ki lesz Angela Merkel utódja. Szombaton választják meg a kormányzó CDU új elnökét Németországban, három jelölt van Merkel helyére, azonban a legújabb hírek szerint a járvány alatt nagy népszerűségre szert tevő egészségügyi miniszter, Jens Spahn is beszállna a versenybe.

Tizenhat évnyi kancellári munka után teszi le idén a lantot Angela Merkel, de most még nem ez a választás következik, hanem új elnöke lesz a CDU-nak. Nagyon sokáig az volt a kancellárjelölt és a kancellár aki a CDU elnöke is, de ez most akár meg is változhat, több jelölt, több jelentkező, több esélyes is van. A jelentkezők közül azonban nem mindenki szeretne kancellár is lenni, például az előbb említett Jens Spahn, egészségügyi miniszter szívesen lenne kancellár is.

Jens Spahn jelenleg nem is indul a CDU pártelnöki pozíciójáért, hanem ő a három induló közül az egyiket támogatja, és amennyiben ő lenne hosszabb távon a kancellárjelölt, akkor ő számíthat egy kiemelt pozícióra – mondta Kurucz Orsolya, az Alapjogokért Központ EU-s részlegének projektvezető-helyettese az M1 Ma reggel című műsorában.

Jens Spahn arra számít, hogy mivel a koronavírus-válság alatt nagyon sokat nőtt a népszerűsége, és Angela Merkel melett a második legpopulárisabb politikus Németországban, ezért ha esetleg az a jelölt akit ő támogat, most pártelnök lesz, akkor majd ahogyan haladunk előre, és eljutunk addig, hogy meg kell nevezni a kancellárjelöltet, akkor ha ő népszerűbb mint a párt elnöke, akkor esélye van arra, hogy ő legyen a kancellárjelölt – tette hozzá Kurucz Orsolya.

Az egyik pártelnökjelölt, Friedrich Merz már korábban pályázott erre a pozícióra, akkor Annegret Kramp-Karrenbauerrel szemben maradt alul. A másik Norbert Röttgen, aki a Németország környezetvédelmi minisztere, vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy elvesztett egy választást, és emiatt Angela Merkel saját maga tettei ki a kormányból. A harmadik jelölt pedig az Észak-Rajna-Vesztfáliai miniszterelnöke.

Ki viheti tovább Merkel örökségét, és ki pozicionálná máshová a CDU-t?

Jelenleg a CDU legnépszerűbb embere Angela Merkel, aki népszerűbb mint maga a pártja. A három jelölt közül kettőnek van állami vezetői tapasztalata. Friedrich Merz kibukik a sorból, ő egy sokkal erősebb, karakteresebb politikus, viszont nincsen még ilyen jellegű vezetési tapasztalata, ezért őt kevesebben támogatják CDU vezetésén belül. Azonban ő a legnépszerűbb, mind a CDU-t támogató állampolgárok, mind az összes állampolgár között – emelte ki a projektvezető-helyettes.

Kurucz Orsolya véleménye szerint,

Friedrich Merz az aki a leginkább eltérhet Angela Merkel útjától, ez azért van mert ő fogalmazza meg legerősebben a saját álláspontját, és saját karaktert épít.

„A másik két politikusnak is vannak célkitűzései, azonban nem akarják annyira elválasztani magukat attól a képtől, amit Angela Merkel képvisel” – tette hozzá a szakértő.

Jelenleg a teljes Uniós pártpalettán Markus Södert tartják leginkább alkalmasnak kancellárnak a megkérdezettek.

Milyen hatásai lehetnek ennek Magyarországon?

A magyar-német kapcsolatok mindig is erősek voltak, a gazdasági összefonódásnak köszönhetően. A német ipar nagyon épít a magyar iparra, ezért politikailag olyan nagy törésre nem valószínű, hogy sor fog kerülni, de arra azért számíthatunk, hogy ha kereszténydemokrata vagy keresztény-szociális lesz a német kancellár, akkor a magyar-német viszony jól fog fennmaradni – fejtette ki véleményét Kurucz Orsolya.

A szakértő szerint

Markus Söder, aki Horst Seehofer, jelenlegi német belügyminiszter pártjának a tagja biztos, hogy a magyar politikához, magyar migrációs-politikához közelebb álló politikát fog képviselni.

„Úgy látom, hogy Friedrich Merz is inkább egy keményebb migrációs-politika vonalat visz” – tette hozzá a szakértő.



