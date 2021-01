Alig tudnak valakit beoltani New Yorkban

Megosztás Tweet



Két napon belül kétszer is változtatott New York állam demokrata kormányzója, Andrew Cuomo az oltásra való jogosultak körén, mivel egyre több panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a vakcina ugyan rendelkezésre áll, de a szigorú megkötések miatt nem tudják felhasználni azokat.

Múlt hét pénteken először a teljes 75 év fölötti lakosságra, illetve a tanárokra, rendőrökre és közlekedési dolgozókra bővítették ki a jogosultak körét, amivel további hárommillió New York-i lett oltásra jogosult, szombattól pedig már bárki kérheti az oltást, aki gyógyszertárban gyógyszerészként, pénztárosként, raktárosként vagy szállító munkatársként dolgozik – számolt be a New York Times.

Eddig csak és kizárólag az egészségügyi dolgozók kaphattak az oltásból. A most kibővített kör hétfőtől juthat hozzá a koronavírus elleni harcban kiemelt szerepet játszó vakcinához.

A szabályok továbbra sem teszik lehetővé, hogy a koronavírusos megbetegedés súlyosabb lefolyását feltételező, alapbetegséggel rendelkezők is részesülhessenek már mostanában az oltásban, ha fiatalabbak, mint 75 év.

Cuomo kormányzó szerint a kibővített kör – ami immáron ötmilliósra tehető – beoltása akár áprilisig is eltarthat.

Az ugyancsak demokrata vezetéssel rendelkező New York Cityben az elérhető, több mint félmillió vakcinából csak mintegy 200 ezret tudtak beadni múlt hét péntekig a szigorú szabályok miatt. Bill de Blasio. New York polgármestere a Twitteren jelentette be, hogy hétfőn folytatják az oltást és áttérnek az oltási terv második körére. De Blasio több alkalommal is bírálta a kormányzót a koronavírus-járvány kezelése miatt az elmúlt időszakban.

New York City has heard enough. We will begin administering shots to City Workers and the elderly in 1B starting on Monday. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 8, 2021

Cuomo kormányzó az év végén egy olyan rendeletet adott ki, amelyben komoly büntetést helyezett kilátásba azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik megszegik az oltási terv prioritási előírásait.

Andrew Cuomo, New York kormányzója. Fotó: EPA/JUSTIN LANE

Nagy büntetésre és vizsgálatra számíthat New Rochelle városa és annak polgármestere, Noam Bramson is, aki a hétvégén elismerte, hogy hibázott akkor, amikor beadatta a városháza dolgozóinak és saját magának is a vakcinát annak ellenére, hogy ők nem szerepeltek a jogosulti listán.

Személy szerint szándékomban állt, hogy megvárjak egy későbbi fázist, de a városnál dolgozóknál nyilvánvalóvá vált, vakcinával szembeni hezitálással csak úgy lehet megbirkózni, ha demonstráljuk a vakcina biztonságosságába és hatékonyságába vetett bizalmat, ezért csütörtökön délután beadattam magamnak a vakcinát

– mondta el New Rochelle polgármestere. Bramson a városi Montefiore kórház a felhasználatlan vakcináit felajánlotta a városházának, miután az oltásra jogosult kórházi dolgozóknak mintegy 23 százaléka kérte csak a vakcinát.

Túl sok egyelőre a felhasználatlan vakcina a New York városában, Manhattanben működő Callen-Lorde Közösségi Egészségügyi Központban is, amely elsősorban LMBTQ-emberek ellátásával foglalkozik. Mindeddig 900 vakcinához jutottak a központ szóvivője szerint, pedig csak 400, az első körben oltásra jogosult kollégájuk van. A szóvivő elmondta: örül annak, hogy most kibővítették a jogosultak körét, és végre elkezdhetik a 75 év felettiek oltását is.

Vasárnap két nagyobb oltási pontot is megnyitott New York városa, hogy minél több embert sikerüljön beoltani – számolt be róla a New York Post. A Brooklynban és Bronxban megnyitott oltási pontok heti hét nap, éjjel-nappal fognak működni.

New York államban tegnap 16308 új esetet regisztráltak, 161 haláleset mellett a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A teljes járvány ideje alatt mindeddig 39632-en vesztették életüket a közel húszmilliós államban.