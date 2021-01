Kutyaszánnal közlekednek Madrid behavazott utcáin – VIDEÓ!

Az intenzív havazás pénteken kezdődött. Rövid idő alatt 30-40cm hó esett Madridban, de a környező településeken helyenként félméteres hótakarót mértek: ilyenre 1971 óta nem volt példa.

José Luis Almeida, Madrid polgármestere arra kért mindenkit, hogy maradjon otthona biztonságában, és ne menjen ki az utcára.

A hóviharnak halálos áldozatai is vannak: ketten halálra fagytak, egy gépkocsi két utasa pedig azt követően vesztette életét, hogy autójukat magával ragadta az árvíz az andalúziai Málaga közelében.

A spanyol belügyminiszter szerint a súlyos hóvihar példátlan kihívás elé állította a hatóságokat.

„Bevetettük a rendőrséget, a hadsereget, a mentőket és tűzoltókat, mindenki dolgozik. Elsődleges célunk az útszélen rekedt emberek biztonságba helyezése” – mondta a tárcavezető.

A spanyol fővárosban szombat délután életbe léptették a legmagasabb szintű,

Felfüggesztették a kamionforgalmat a madridi tartomány területén, az úton lévő teherszállító járművek kijelölt parkolóhelyeken várakozhatnak.



A Renfe vasúttársaság több szakaszon sebességkorlátozást vezetett be az időjárási körülmények miatt és folyamatosan jelent be járattörléseket Madrid, Kasztília-La Mancha, Valencia, Aragón és Katalónia egyes vasúti vonalain.

Madrid és Kasztília-La Mancha tartomány autonóm kormányai bejelentették:

A rendkívüli időjárás miatt szombaton elmaradt az Atlético Madrid-Athletic Bilbao mérkőzés a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában.

A spanyolok a kijárási korlátozások ellenére élvezik a nagy havat: hógolyóznak, szánkóznak, síelnek a város közepén, sőt olyan felvétel is felkerült a világhálóra, ahogy valaki kutyaszánnal közlekedik a behavazott madridi utcákon. Utóbbi nem csoda, hiszen szombaton nemcsak a repülő, de a vonat és a buszközlekedés is leállt a fővárosban és egyes területeken.

Madrid's Gran Via today was the scene of an epic snowball battle interumpted briefly by a skier who swiftly became the target #NieveInMadrid #Filomena #NevadaMadrid #Madrid #nievemadrid #snow pic.twitter.com/cGsD4Y1ig1

— The Local Spain (@TheLocalSpain) January 9, 2021