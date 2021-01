Egy perc alatt három kilométert zuhant a szombaton eltűnt utasszállító

Megosztás Tweet



Folytatódik a kutatás annak a repülőgépnek a fekete doboza után, ami szombaton zuhant le a délkelet-ázsiai Indonézia fővárosánál. A belföldi járaton hatvanketten utaztak, köztük tíz gyermek. A hatóságok szerint sikerült megtalálni a becsapódás helyszínét, ahol rengeteg roncsot találtak. Holttesteket is találtak, most az áldozatok hozzátartozóitól vesznek vért, hogy a DNS-minták alapján azonosítsák a halottakat – hangzott el az M1 Híradójában.

A lezuhant repülő roncsait tisztítják (Fotó: EPA/ADI WEDA)

Az indonéz hadsereg továbbra is keresi a lezuhant utasszállító fekete dobozát, anélkül ugyanis talán soha nem tudják meg, miért zuhant le fedélzetén hatvankét emberrel a belföldi járat a főváros, Jakarta közelében.

Repülőgépeket is bevetettek a roncsok utáni kutatásban, miután a hatóságok bejelentették: azonosították a légikatasztrófa helyszínét. Tíz mentőhajót küldtek a helyszínre, búvárok tucatjai merültek a mélybe. Két jelzést is észleltek a közelben: a szakemberek szerint az egyik a feketedoboz jeladójából származhat. Nem csupán alkatrészekre és repülőgép-maradványokra bukkantak: a mentőcsapatok néhány emberi testrészt is megtaláltak.

Az áldozatok hozzátartozói most DNS-mintákat adnak, hogy azok alapján képesek legyenek beazonosítani az utasok földi maradványait.

Az egyik áldozat férje az újságíróknak elmondta: felesége repülőjegye eredetileg egy másik légitársasághoz szólt, az utolsó pillanatban, már a repülőtéren irányították át a szerencsétlenül járt járatra.



A belföldi járat szombat délután, négy perccel felszállás után tűnt el a radarokról:

az adatok szerint egyetlen perc alatt három kilométert zuhant.

Szemtanúk látták, amint a lángoló repülőgép a tengerbe zuhan, s a becsapódástól felrobban. Bár heves eső esett, a katasztrófa okai egyelőre ismeretlenek. A Boeing 737-500-as típusú utasszállító bár már 26 éves volt, a fapados légitársaság vezérigazgatója szerint jó állapotban volt.

A mostani katasztrófával szinte megegyező helyen zuhant le 2018-ban egy másik Boeing gyártmányú repülőgép:

egy 737-MAX, akkor több mint száznyolcvan vesztették életüket. Nem sokkal később egy ugyan ilyen típusú utasszállító zuhant le Etiópiában, fedélzetén több mint százötven emberrel: senki sem élte túl a tragédiát.

A repülőgéptípust ezt követően ki is vonták a forgalomból. Épp pénteken zárult le a két éve tartó vizsgálat: az amerikai székhelyű Boeing vállalat beismerte: megtévesztették a hatóságokat a 737-MAX repülésirányítási rendszerével kapcsolatban. Az amerikai igazságügyi minisztérium 2,5 milliárd dollár, vagyis mintegy 730 milliárd forint pénzbírsággal sújtotta a céget, ám egyetlen felső vezetőt sem vontak felelősségre.