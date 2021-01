18 hónapos gyereket és szüleit sodorta el a lavina

Legalább három halálos áldozata van a szombat hajnali szibériai lavinának – hangzott el az M1 Híradójában. Egy házaspárt és 18 hónapos gyermeküket sodorta el a hógörgeteg egy síparadicsomban.

A hatalmas hótömeg alatt egy 14 éves fiút is találtak, akit kórházba szállítottak, állapota stabil. A mentésben több százan vesznek részt.

Mother of two and 18 months old baby dead, teenager badly injured after major avalanche hits ski resort near Norilsk. Father missing under snow; more than 200 people continue search and rescue at -23C, snowstorm and bleak light of polar night https://t.co/v5GTN6d6IE pic.twitter.com/wc1OUTMwxV

— The Siberian Times (@siberian_times) January 9, 2021