óriási kihasználatlan lehetőségek vannak a magyar-román kapcsolatokban.

A politikai instabilitás az erdélyi magyarság számára is kockázatokat jelent – mondta Kelemen Hunor, az új bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese, aki szerint a koalíción belüli bizalmatlanságok ellenére van esély a négyéves kormányzásra. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról is beszélt, hogy még az idén törvényben szabályoznák a nemzeti kisebbségek jogállását.

A Magyar Nemzet pénteki számában megjelent interjúban Kelemen Hunor elmondta: négy évre terveztek a koalíció összeállításakor. „Mindenki számára kívánatos lenne a politikai stabilitás. Kétségtelen, Románia ahhoz szokott hozzá az elmúlt nyolc évben, hogy kormányok jönnek és mennek, a miniszterek nevét sem tudjuk megjegyezni, állandósult a politikai válság. Nyilván az elemzők ebből indulnak ki, ehhez vannak hozzászokva. A mi álláspontunk az, hogy ez a kormánykoalíció négy évet végig tud vinni. A kormányprogramba csak azt vettük bele, amiben mindannyian egyetértettünk” – fogalmazott.

Mint monda,

nem érdemes azt kijelenteni, hogy hétszentség ennek a koalíciónak a négy éve, de az RMDSZ a hatékony kormányzás megteremtésén, és nem a koalíció szétfeszítésén fog dolgozni,

mivel a politikai kiszámíthatatlanság az erdélyi magyarság számára is óriási kockázatokat jelentene.

Azzal kapcsolatban, hogy az RMDSZ tervei szerint már idén elfogadja a román parlament a kisebbségek jogállását szabályozó törvényt, elmondta:

a román alkotmánynak immár húsz éve része, hogy Romániának el kell fogadnia a nemzeti kisebbségekről szóló törvényt. Ennek az alkotmányos kötelezettségnek a román politikum nem tett eleget, holott az RMDSZ ezt számtalanszor kezdeményezte. Ezt most teljesíteni kell,

a vállalás úgy került be a kormányprogramba, hogy azzal a PNL és az USR is egyetértett. A jogszabály tartalmával kapcsolatban több lehetőség van, korrekciókkal elő lehet venni a régi tervezetet, de az is lehet, hogy egy teljesen új tervezettel állunk elő. A szándék az – és ez szerepel a kormányprogramban is –, hogy 2021 végéig legyen egy kisebbségi törvény, ahogyan azt a román alkotmány is kéri.

Kelemen Hunor arról is beszélt, hogy véleménye szerint

óriási kihasználatlan lehetőségek vannak a magyar-román kapcsolatokban.

Véleménye szerint ezt kellene tartalommal megtölteni. Határokon átnyúló interregionális együttműködés, nagyobb kitekintésű gazdasági, energetikai kooperáció, a térségbeli politikai együttműködés a térségbeli országokkal, különös tekintettel a visegrádiakkal – sorolta.

Mint mondta, azt a lehetőséget kell felismernie a román kormánynak, hogy a Magyarországgal való együttműködés a román polgároknak, Romániának és nekünk, erdélyi magyaroknak is jó. Mi azon leszünk, hogy ezt a folyamatot segítsük. Erre sok román kolléga részéről van nyitottság, és a magyar kormány részéről is. Kelemen Hunor szerint a közös kormányülést akkor kell megszervezni, amikor egy előkészített közös döntés, program bejelentésére is sor kerülhet. Közölte: nem gondolja, hogy egyik hónapról a másikra ez sikerülni fog, hiszen az elmúlt években több volt az egymásnak feszülés, mint az együttműködés.

Az RMDSZ-nek, az erdélyi magyaroknak mindig az volt hasznos, ha jó a két kormány közötti együttműködés,

s ha mi ebben hídszerepet tudunk játszani. Csodát ebben az ügyben nem ígérünk, de azt leszögezhetjük, hogy az együttműködés elkezdése növeli a bizalmat – mondta Kelemen Hunor.

A címlapfotó illusztráció.