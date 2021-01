A Capitolium ostroma: szervezett provokációról beszél a biztonságpolitikai szakértő

Megosztás Tweet



Számos kérdést felvet a washingtoni Capitolium szerdai ostroma. Földi László biztonságpolitikai szakértő szerint nehéz elképzelni, hogy nem egy szervezett provokációról van szó.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! adásában elmondta, hogy Oroszországban, Izraelben és az Egyesült Államokban rendkívül magas szintű az objektumvédelem. A törvényhozás épületét terrortámadás ellen is védik, így a nehézfegyverrel történő bejutást is meg kellene tudniuk akadályozni.

Teljes képtelenségnek tartja, hogy egy fegyvertelen tömeg csak úgy be tud hatolni egy többszörösen is védett objektumba. Földi László szerint ezért egy előkészített akció lehetett, szervezett provokáció, amit belülről segítettek.

Amíg nyáron a Black Lives Matters-mozgalom tüntetéseit erőszak kísérte és nem történt rendőri beavatkozás, addig a szerdai ostrom során bevetették a Nemzeti Gárdát – hangzott el az adásában.

Földi erre úgy reagált, hogy ez egy politikai kérdés. Visszautalt a négy évvel ezelőtti helyzetre, amikor a demokraták tüntettek Trump megválasztása ellen, és próbálták meg tiltakozásokkal elmozdítani az akkor hivatalba lépő elnököt.

Nem véletlen, hogy egyből Trumpot elítélő cikkek jelentek meg az események után, ez túl gyors volt ahhoz, hogy objektív tényeken alapuljon

– tette hozzá.

Földi László szerint az események nem Trump és a republikánusok érdekeit szolgálja. Az események alakulását összefüggésbe hozta azzal, hogy a rendvédelmi szerveknél az elmúlt négy évben sem voltak többségben a Trumpot támogatók.

A Capitolium ostromában többen is meghaltak, köztük egy fiatal nő, aki a légierőben szolgált korábban. Vele egy rendőr végzett.

A felvetésre a szakértő úgy válaszolt, hogy nem lehet pontosan tudni, mi történt. Az is lehet, hogy ez is a provokáció egyik formája volt, hogy tovább „amortizálják Trumpot, hogy a világ úgy emlékezzen rá, hogy még halálos áldozattal is járt a hatalom átadása”.

Végül kifejette: szomorú, hogy a világpolitikát nem azok határozzák meg, akiket megválasztanak, hanem egy gazdasági háttérhatalom. Vannak politikusok, akik ennek a hatalomnak kiszolgáltatottak, és az érdekében szólalnak fel.

A címlapfotó illusztráció.