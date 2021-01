150 éve példátlan eset: nem vesz részt Trump Biden beiktatásán

Nem sokkal a polgárháború lezárása után, Andrew Johnson leköszönő elnök nem ment el a következő elnök beiktatására – emlékeztet a Fox News. Az Egyesült Államok alapítása óta még két hasonló esetet jegyez fel a történelem: John Adams 1801-ben, John Quincy Adams 1829-ben döntött úgy, hogy nem vesz részt utódja beikatásán.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021