Vége az ostromnak – Biztonságosnak nyilvánították a washingtoni Capitoliumot

Csaknem négyórányi zavar után biztonságosnak nyilvánították az amerikai törvényhozás épületét, amelyet Donald Trump távozó elnököt támogató tüntetők ostromoltak meg.



Paul Irving, a képviselőház illetékes tisztségviselője arról számolt be, hogy a hatóságok kiszorították a tiltakozókat a Capitoliumból, a törvényhozók így elhagyhatták az irodáikat. Az épület környékéről még zajlik a tüntetők kiszorítása a nemzeti gárda részvételével.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke bejelentette, hogy

a kongresszus folytatni fogja az elektori szavazatok hitelesítését, amit félbe kellett szakítani. „Teljesíteni fogjuk célunkat”

– fogalmazott.

Eközben a rendőrség szóvivője azt közölte, hogy a nő, akit az erőszakos behatolás közben mellbe lőttek, életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. A legfrissebb tájékoztatás szerint további négy ember vesztette életét a tüntetés alatt. Eddig 52 személyt vettek őrizetbe.

A helyszín közelében két feltételezett robbanóeszközt találtak az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tájékoztatása szerint.

Mike Pence alelnök elítélte az erőszakot, amely szerinte soha nem vezethet győzelemre, illetve a munka folytatására szólított fel.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

George W. Bush volt republikánus amerikai elnök is elítélte a történteket. „Visszataszító és szívszorító látvány volt. Banánköztársaságokban vonják így kétségbe a választási eredményeket, nem a mi demokratikus országunkban” - írta.

Statement by President George W. Bush on Insurrection at the Capitol pic.twitter.com/rF77j0fIBK — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) January 6, 2021

Mitt Romney republikánus szenátor, egykori elnökjelölt pedig úgy vélekedett, hogy az erőszak „egy önző ember sértett büszkeségének, illetve az általa szándékosan félreinformált emberek dühének” következménye.

The best way we can show respect for the voters who are upset is by telling them the truth. That is the burden, and the duty, of leadership. — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) January 6, 2021

Barack Obama korábbi demokrata párti elnök hangsúlyozta, hogy „hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe, az erőszakot pedig a jelenlegi elnök szította a választási eredménnyel kapcsolatos alaptalan hazugságaival”.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Hasonlóan nyilatkozott Bill Clinton volt elnök is, aki szerint Trump gyújtotta be a példa nélküli megmozdulás tüzét.

If that’s who we really are, we must reject today’s violence, turn the page, and move forward together—honoring our Constitution, remaining committed to a government of the people, by the people, and for the people. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

Stephanie Grisham, a first lady, Melania Trump kabinetfőnöke a zavargások miatt bejelentette azonnali hatályú lemondását.

It has been an honor to serve the country in the @WhiteHouse . I am very proud to have been a part of @FLOTUS @MELANIATRUMP mission to help children everywhere, & proud of the many accomplishments of this Administration. Signing off now - you can find me at @OMGrisham ❤️🇺🇸 — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 7, 2021

A washingtoni eseményekkel párhuzamosan több más városban is tüntettek Trump hívei szerte az Egyesült Államokban, például Atlantában és Salemben.

A Facebook és a Youtube internetes portálok törölték a Trump által feltöltött videót, amelyben távozásra szólította fel a támogatóit a Capitoliumról, mivel úgy ítélték, hogy abban hamis állítások hangzottak el a választások tisztaságával kapcsolatban.



A Twitter pedig 12 órára zárolta Trump fiókját, miután szerdán három bejegyzésének törlését is kezdeményezték.

A Facebbok és az Instagram pedig napra blokkolta az elnök oldalát a szabályok megsértésére hivatkozva.

Szerdán legalább egy bombát találtak a Capitolium területén, erősítették meg bűnüldöző szervek a Metro című brit lap értesülését. A robbanószert a republikánusok irodáiban fedezték fel, de a demokrata part helyiségeiben is találtak egy gyanús csomagot.