Komoly kihívásokkal néz szembe Portugália

Január elsejével Portugália átvette az Európai Unió (EU) soros elnökségét, nem egyszerű időszakban, mivel a közös európai vakcinabeszerzés egyelőre nem váltja be a hozzá fűzött reményeket – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Szijjártó Péter a bejegyzésében közölte: más kihívás is van, hiszen Brüsszel továbbra is ösztönzi a migrációt Európa felé, holott egy újabb migrációs hullám már nemcsak biztonsági és kulturális, hanem komoly járványügyi kockázatokat is jelent.

Magyarország abban érdekelt, hogy az EU erős legyen, de ezt csak úgy lehet elérni, ha a tagállamok maguk is erősek tudnak lenni – írta a miniszter, hozzátéve, a magyar kormány ezért továbbra is elutasít „minden, az Európai Egyesült Állomokhoz vezető gondolatot”.

Szijjártó Péter a magyar–portugál kétoldalú együttműködés alakulását kiválónak értékelve megjegyezte: ezt „egészen biztosan nem fog elrontani labdarúgó-válogatottjaink összecsapása a nyári Európa-bajnokságon, remélhetőleg nézők előtt”.