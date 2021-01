Trump hívei betörtek a Capitoliumba, lezárták az épületet

Donald Trump washingtoni beszéde után lezárták a washingtoni Capitoliumot, mert Trump-párti tüntetők ostromolták meg az amerikai törvényhozás épületét.

A képviselőház és a szenátus ülését, amelyen hivatalosan bejegyzik az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát, felfüggesztették. A képviselőket a rendőrség kíséri ki az épületből.

A tüntetők berontottak a Capitoliumba is. Emiatt zárlatot rendeltek el, senki sem mehet se ki, se be.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

Washington polgármestere kijárási tilalmat vezetett be helyi idő szerint 18 órától reggel 6-ig. Több televízió szerint a hatóságok könnygázt is bevetettek a több száz, a jelenlegi amerikai elnököt támogató tüntető ellen.

Trump Twitter bejegyzésben szólította fel a híveit, hogy maradjanak békések. „Segítsétek a képviselőházi rendőrségét. Ők valóban az országunk pártján állnak. Maradjatok békések!”

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021