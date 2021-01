Negyven év múlva szavaztatna újra Skóciáról Boris Johnson

Boris Johnson az Andrew Marr Show házigazdájának kérdésére, miszerint milyen demokratikus eszköze lehet annak a skótnak, aki Skócia függetlenedését szeretné elérni, Johnson először azt mondta: a függetlenedésről már szavaztak 2014-ben. Andrew Marr erre hozzátette: a népszavazás óta sok minden megváltozott, például a Brexit, és a koronavírus-járvány is éppen zajlik.

Boris Johnson úgy felelt: közvetlen tapasztalatai szerint a népszavazások „nem kifejezetten vidám események.” A brit miniszterelnök hozzáfűzte: a referendumoknak nincs különösen egyesítő ereje a közhangulatra nézve, ezért generációnként egyet kellene csak tartani.

A very important point.

What is the democratic route for Scotland to decide its own future?

Johnson has nothing......pic.twitter.com/tiOYLYwk5T

— Michael Stewart (@mstewart_23) January 3, 2021