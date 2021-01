Ezekre számíthatunk a soros portugál elnökségtől

Megosztás Tweet



Portugália átvette Németországtól az Európai Unió fél évre szóló soros elnökségét. A dél-európai ország 1986-ban csatlakozott az EU-hoz, és azóta negyedik alkalommal veszi át ezt a tisztséget.

A tagállamok féléves rotációban váltják egymást, a triók, melyek egymást követik, azért vannak kitalálva, hogy három ország egy egységet alkotva egy témát nagyjából tovább tudjon vinni. Ilyen szempontból mindig egy alapító tagország, egy nyugati ország és egy új tagország működik együtt – mondta Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Azokat a témákat, amiket az egyik tagország bevisz, közösen határozzák el, és a másik ország is folytatja. Jelen esetben a portugálokra marad a németek által megkezdett témák közül például a dublini rendszer reformja – tette hozzá.

Ez a reform a német javaslat szerint, szélsőséges esetben, akár egy kötelező kvótát is jelenthet.

A nyugat-balkáni bővítés kérdését is fontosnak tartotta a német elnökség – Albánia és Észak-Macedónia számíthat az uniós tagságra –, tehát ezt a kérdést is a portugáloknak kell tovább vinniük.

A portugál elnökség mottója, hogy ideje teljesíteni, egy igazságos, zöld és digitális átállásra van szükség – húzta alá Kiszelly Zoltán.

Portugáliában 2015 óta baloldali kormány van, és az európai baloldal egyfajta sikerként tekint Portugáliára, ugyanis a megszorításokat ez a kormány abbahagyta, azonban a költségvetési szigoron nem enyhített. Például jobban emelték a nyugdíjakat vagy egyes segélyeket, és ez egyfajta sikertörténetnek számított az országban.

Portugália államadóssága jelentősen megugrott, a tavalyi évben 120 százalékon volt. Azért van ennek a politikának ára – hangsúlyozta a szakértő.

Az Európai Unió az előző év utolsó napján befektetésvédelmi egyezményt kötött Kínával, így Kína is megnyitja valamelyest kapuját az európai cégek előtt, hiszen Európa már teljesen megnyitotta kapuit a kínai cégek előtt.

A portugálok hasonló egyezményt szeretnének elérni Indiával is.

Ezzel Kína szerepét kívánják ellensúlyozni azzal, hogy Indiában is az európai cégek befektetésekre, gyártókapacitásokra tehessenek szert.

Most a járványkezelés egy olyan téma, amely konfliktust jelent az Európai Parlament és az Európai Bizottság között.

„Hallani olyan hangokat, hogy miután egyes unión kívüli országok, mint például az Egyesült Királyság vagy Izrael, mely országok sokkal ügyesebben tárgyaltak például az oltóanyagyártó cégeknél, és nagyobb mennyiségben, korábban kaptak oltóanyagot, mint például a bizottság által megrendelt mennyiség” – tette hozzá a politológus.

Az említett konfliktus mellett megmaradt az Európai Tanács (ET) és az Európai Parlament (EP) között húzódó vita is. Az EP továbbra is túl akar terjeszkedni a szerződések által biztosított hatáskörén, és szeretné az ET befolyását csökkenteni.

A címlapfotó illusztráció.