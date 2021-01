Az amerikai szenátus a tét a georgiai pótválasztáson

Georgiában az elnökválasztás napján, 2020. november 3-án volt a szenátusi választások első fordulója, azonban a szövetségi állam sajátos választási szabályai miatt nem tudtak győztest hirdetni, mivel ahhoz a megszerzett szavazatok legalább ötven százalékára lett volna szükség.

A jelenleg még a szenátusban ülő republikánus címvédők közül David Perdue alulról súrolta a győzelmi határt, míg Kelly Loeffler a georgiai úgynevezett speciális választáson, ahol – szemben más államokkal – több, azonos párthoz tartozó jelölt is indulhatott, szintén nem tudott többséget szerezni. A szenátusi választás mai napon megrendezett második fordulójába csak a két legerősebb jelölt jutott, de a szavazás már december 14-én megkezdődött a távoli szavazással.

A hetvenéves David Perdue 2015 óta Georgia szenátora. Korábban a Reebok sportruházati cég alelnöke volt, Donald Trump egyik szövetségesének számít. A novemberi, első fordulóban 49,73 százalékot szerzett, vagyis alulról súrolta a győzelmi határt. A második helyen a demokraták jelöltje, a mindössze harminchárom éves Jon Ossoff dokumentumfilm-producer és oknyomozó újságíró végzett 47,95 százalékkal. Mögöttük harmadikként a libertárius Shane Hazel ért el 2,32 százalékot.

A georgiai speciális választáson Kelly Loeffler republikánus szenátor helye a tét: Loeffler mindössze 2019 decembere óta szenátor, akkor kijelöléssel, választás nélkül került a Brian Kemp szenátor lemondása után megüresedett szenátori székbe.

A mintegy 800 millió dolláros vagyonnal rendelkező ötvenéves Loeffler többek között a georgiai Atlanta Dream elnevezésű női kosárlabdacsapat társtulajdonosa. Novemberben mindössze 25,91 százalékot ért el, republikánus párttársa Doug Collins pedig mögötte harmadikként 19,95 százalékkal végzett.

Loeffler kihívója az ötvenegy éves Raphael Warnock tiszteletes, aki annak az atlantai Ebenezer baptista templomnak a lelkipásztora, ahol a fekete polgárjogi mozgalom vezéralakja, Martin Luther King is prédikált egykoron. Warnock az első fordulóban 32,9 százalékos eredménnyel nyert.

A Black Lives Matter egyik védelmezőjeként fellépő tiszteletes azért támadta ellenfelét, mert Loeffler kritizálta a női kosárlabdaligát, amiért a 2020-as szezont a Black Lives Matter-mozgalomnak dedikálta. Loeffler még júliusban azt mondta: inkább kevesebb politikára lenne szükség a sportban, nem többre, ezért nem támogatja azt, hogy a liga a BLM-mel igyekszik összekötni a sportágat.

Hétfőn a georgiai Daltonban kampányolt a két republikánus induló mellett a még hivatalban lévő Donald Trump elnök. Beszédében Loefflert és Perdue-t a szenátus demokrata kontrolljának megszerzése előtti „utolsó védelmi vonalnak” nevezte.

A megválasztott elnök, Joe Biden a demokrata jelöltek mellett kampányolt hétfőn. A CNN tudósítása szerint azt mondta: ha Warnockot és Ossoffot beszavazzák a szenátusba, akkor az amerikaiak hozzájuthatnak ahhoz a kétezer dolláros segélyhez, amit a koronavírus miatt juttatnának nekik. Biden szerint nem túlzás azt mondani, hogy most mindenki Georgiára néz, hogy „vezessen minket előre”.

