Tíz republikánus már bedobná a törülközőt

Közleményt adott ki vasárnap tíz amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi törvényhozást, hogy erősítse meg a novemberi elnökválasztás eredményét, amely szerint a demokrata párti Joe Biden legyőzte a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpot.

Az elnököt formálisan decemberben választotta meg az úgynevezett elektori kollégium, amelynek tagjai minden államban az ottani győztes alapján adják le voksukat, amit a szövetségi törvényhozás, a Kongresszus két házának együttes ülésen kell jóváhagynia. Ezt a szavazást jövő szerdán tartják.

Ha egy állam szavazatai ellen egy szenátor és egy képviselő is kifogást emel, akkor a képviselőház és a szenátus külön-külön vitát folytat és szavaz arról, hogy helyt adjanak-e a kifogásnak. Több republikánus képviselő a héten jelezte, hogy kifogást fognak emelni, és hozzájuk csatlakozott szombaton tucatnyi, szintén republikánus szenátor is, köztük a befolyásos, texasi politikus, Ted Cruz.

A vasárnap kiadott, kétpárti közleményben, amelyhez négy republikánus szenátor, köztük Mitt Romney egykori elnökjelölt is csatlakozott, a politikusok azt írják, hogy akik a választási eredmény megfordítását szeretnék elérni, azok szembemennek az amerikai nép világosan kinyilvánított akaratával, és egyetlen céljuk, hogy megrendítsék az amerikaiak bizalmát a már eldöntött választás eredményében.

„Ideje továbblépni” – írják a szenátorok közleményükben.

Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője a héten arra kérte párttársait, hogy ne emeljenek kifogást a választási eredmény ellen, és más szenátorok is bírálták a választási eredmény ellen voksolni készülő párttársaikat. Ben Sasse nebraskai szenátor megítélése szerint az eredmény megkérdőjelezése „árt a pártnak, és árt az országnak is”.

Donald Trump hivatalban lévő elnök azt állítja, hogy széles körű csalások történtek, s valójában ő nyerte az elnökválasztást. Emiatt több helyen is bíróságon támadta meg az elnökválasztás eredményét, amelyet azonban jogi úton nem sikerült megváltoztatnia, és az általa vitatott államok választási tisztviselői is azt állítják, hogy nem történt választási csalás, valamint a szövetségi igazságügyi miniszter is úgy nyilatkozott, hogy nem találtak olyan, csalásra utaló bizonyítékot, amely érdemben meg tudná változtatni a voksolás kimenetelét.

A címlapfotó illusztráció.