Magasabb fokozatba kapcsolnak a britek, már három vakcina elérhető

Boris Johnson a BBC közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában utalást tett ugyanakkor arra is, hogy addig még további szigorítások válhatnak szükségessé a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére.

Nagy-Britanniában az utóbbi napokban rendre 50 ezer felett jár a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma a korábbi hetek 20-25 ezer, tesztekkel kiszűrt átlagos új napi esetszáma után.

A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a szombat este zárult 24 órában 57 725 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki országszerte. A szűrővizsgálatok tömegessé válása óta ez volt az eddigi legmagasabb napi esetszám Nagy-Britanniában.

Szakértők szerint a terjedés gyorsulásában elsődleges szerepe van a Nagy-Britanniában december közepén azonosított, azóta több más országban is izolált új koronavírus-variánsnak, amely a vizsgálatok alapján a korábbi változatoknál 50-70 százalékkal fertőzőképesebb lehet.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a héten bejelentette, hogy

Boris Johnson a vasárnapi BBC-interjúban közölte: nem akar találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor érhető el a heti kétmillió oltás, de teljes mértékben bízik abban, hogy a következő három hónapban több tízmillió oltást lehet beadni Nagy-Britanniában.

A nagy-britanniai oltási kampány december 8-án kezdődött a Pfizer és a BioNTech vállalatok által kifejlesztett oltóanyaggal.

Annak ellenére, hogy a briteknél kezdődött leghamarabb az oltás, lakosságarányosan Izrael vezet ebben „a versenyben”.

Ennek az oltóanyagnak a nagy-britanniai alkalmazása hétfőn kezdődik, és az első adagok már megérkeztek a kijelölt oltási helyszínekre.

Israel had early success in the fight against the Covid-19 pandemic in 2020, but that came at a cost

Here's how Covid-19 changed lives in the countryhttps://t.co/Od0iKnioyr pic.twitter.com/FKYQ9d2WCo

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 3, 2021