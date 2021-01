Ismét embereket rabolt, gyilkolt az Iszlám Állam

Legalább tizenegy síita muszlim szénbányászt gyilkoltak meg ismeretlen fegyveresek Pakisztán délnyugati részén – számoltak be helyi tisztségviselők vasárnap. A hatóságok a síitákat eretneknek tartó Iszlám Állam dzsihadista szervezetre gyanakszanak.

A síita kisebbség tagjai közé tartozó munkásokra az Afganisztánnal és Iránnal határos Beludzsisztán tartományban található Mas szénmezőn támadtak rá. A terület Kvetta tartományi székhelytől mintegy 48 kilométerre keletre található, számolt be a BBC World honlapja.

Moazzam Ali Dzsatoi, egy helyi félkatonai szervezet tisztségviselője elmondta, hogy a fegyveresek a közeli hegyekbe hurcolták a szénbányászokat, ahol agyonlőtték őket.

A tettesek után hajtóvadászat indult.

Pakistan coal miners kidnapped and killed in IS attack https://t.co/7CxA8lSk0r

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 3, 2021