Európa-szerte betett a síszezonnak a koronavírus

Svájcban és Ausztriában ugyan kinyitottak a síközpontok, de csak szigorú feltételekkel lehet sportolni: kötelező a maszkviselés és a távolságtartás is, amit folyamatosan ellenőriznek is a pályákon. Az olasz és francia hegyeken jövő héten akartak nyitni, de olyan rosszak a számok, hogy inkább tovább halasztják a síszezont. Közben Németországban több száz kirándulót büntettek meg, mert nem tartották be a szabályokat – hangzott el az M1 Híradójában.